Қоғам

Қостанайда аурухана қызметкеріне тағы да шабуыл жасалды

Қостанайда аурухана қызметкеріне тағы да шабуыл жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 00:02 Сурет: Zakon.kz
Қостанай облыстық ауруханасында келуші мен қабылдау бөлімінің қызметкері арасында оқыс жағдай тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Аlau.kz сайты облыстық денсаулық сақтау басқармасына сілтеме жасап таратты.

Алдын ала мәлімет бойынша, 7 тамыз күні шамамен 12:30 кезінде қабылдау бөлімінде жанжал шыққан. Сол сәтте келушілердің бірі тіркеушіге күш қолданған. Аталған оқиға бойынша тиісті құқық қорғау органдарына жедел түрде хабар берілді.

Аурухана әкімшілігі оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қызметтік тексеріс бастағанын мәлімдеді.

Айта кетейік, бұл Қостанай облыстық ауруханасында тіркелген алғашқы жағдай емес. Бұған дейін аталған мекемеде хирург Кистановқа науқас шабуыл жасап, жарақат алған еді. Кейін дәрігер Астанадағы клиникаға емдеуге жіберілген. Аурухана баспасөз қызметінің мәліметінше, пациент дәрігерден диагнозды нақтылауды сұрап келіп, агрессия көрсеткен.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматылықтарға ескерту: Яссауи көшесі 20 тамызға дейін жабылады
Қоғам
23:56, 07 тамыз 2025
Алматылықтарға ескерту: Яссауи көшесі 20 тамызға дейін жабылады
Ақтөбе облысында автокөліктерге қатысты ірі алаяқтық әшкереленді
Қоғам
23:52, 07 тамыз 2025
Ақтөбе облысында автокөліктерге қатысты ірі алаяқтық әшкереленді
Желіде білім грантын жеңіп алған түлектердің видеосы тарады
Қоғам
22:56, 07 тамыз 2025
Желіде білім грантын жеңіп алған түлектердің видеосы тарады
