Астанада құқық қорғау органдарының қызметкеріне қарулы шабуыл жасалды
Желіде Астанада ер адам жүргізушінінің иығы мен мойын тұсын жарақаттағаны, сондай-ақ оны мылтық дүмбісімен ұрғаны, ал жәбірленуші өзін қорғау мақсатында шабуылдаушыны көлігімен қаққаны жайлы ақпарат тарады. Zakon.kz редакциясы түсініктеме алу үшін қалалық ПД баспасөз қызметіне жүгінді.
Расында, астаналық ер адам аңшылық мылтықпен кетіп бара жатқан көліктің жүргізушісіне оқ атып, одан соң оқиға орнынан ізін суытқаны белгілі болды.
"Болған оқиға туралы жәбірленуші "102" байланыс арнасына қоңырау шалып, хабарлады. Оқиға орнына полиция қызметкерлері дереу аттанды. Жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары барысында 21 жастағы күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Мылтық тәркіленді", деп жауап берді полициядан.
Жәбірленуші құқық қорғау органдарының қызметкері екені және оқиға болған кезде еңбек демалысында болғаны нақтыланады.
ҚР ҚІЖК-нің 201-бабы бойынша тергеу мүддесіне сай өзге де ақпараттар жария етуге жатпайды.
Бұған дейін Орал қаласында бір науқас медицина қызметкеріне шабуыл жасағаны хабарланған.
