#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
510.43
594.86
6.49
Құқық

Астанада құқық қорғау органдарының қызметкеріне қарулы шабуыл жасалды

Оқ, аңшылық мылтық, Астана, құқық қорғау органдары, қызметкер, қарулы шабуыл , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 19:57 Сурет: pixabay
Желіде Астанада ер адам жүргізушінінің иығы мен мойын тұсын жарақаттағаны, сондай-ақ оны мылтық дүмбісімен ұрғаны, ал жәбірленуші өзін қорғау мақсатында шабуылдаушыны көлігімен қаққаны жайлы ақпарат тарады. Zakon.kz редакциясы түсініктеме алу үшін қалалық ПД баспасөз қызметіне жүгінді.

Расында, астаналық ер адам аңшылық мылтықпен кетіп бара жатқан көліктің жүргізушісіне оқ атып, одан соң оқиға орнынан ізін суытқаны белгілі болды.

"Болған оқиға туралы жәбірленуші "102" байланыс арнасына қоңырау шалып, хабарлады. Оқиға орнына полиция қызметкерлері дереу аттанды. Жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары барысында 21 жастағы күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Мылтық тәркіленді", деп жауап берді полициядан.

Жәбірленуші құқық қорғау органдарының қызметкері екені және оқиға болған кезде еңбек демалысында болғаны нақтыланады.

ҚР ҚІЖК-нің 201-бабы бойынша тергеу мүддесіне сай өзге де ақпараттар жария етуге жатпайды.

Бұған дейін Орал қаласында бір науқас медицина қызметкеріне шабуыл жасағаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада мектеп жанындағы тұрғын үй кешеніне көлік соғылды
18:51, 04 қараша 2025
Астанада мектеп жанындағы тұрғын үй кешеніне көлік соғылды
Алматы тауларында жеке тұрғын үй өртенді
18:48, 25 маусым 2025
Алматы тауларында жеке тұрғын үй өртенді
Теміртауда автобус ішінде туындаған дау пышақтасумен тынды
15:02, 28 желтоқсан 2025
Теміртауда автобус ішінде туындаған дау пышақтасумен тынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: