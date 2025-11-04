#Халық заңгері
Құқық

Астанада мектеп жанындағы тұрғын үй кешеніне көлік соғылды

Оқыс оқиға, Астана, тұрғын үй кешені, көлік, соғылу, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 18:51 Сурет: видеодан алынды
Әлеуметтік желіде №111 мектеп маңындағы ғимаратқа соғылған көліктің видеосы тарады. Аталған жайтқа байланысты Zakon.kz редакциясы түсініктеме алу үшін Астана қалалық ПД-ның баспасөз қызметіне жүгінді.

Құзырлы ведомство Nissan автокөлігінің жүргізушісі Тұран даңғылындағы үй ауласындағы көктайғақты байқамай, рөліне ие бола алмай қалғанын, салдарынан көліктің жолдың бойынан шығып кеткенін растады.

"Көлік жол жиегінен ұшып, жасыл шөпті басып өтіп, ғимаратқа соғылған. Апат салдарынан Nissan автокөлігінің жолаушысы зардап шекті, ол жедел жәрдем бригадасының көмегімен медициналық мекемеге жеткізілді", - деді полициядағылар.

Аталған факт бойынша тексеру шаралары жүргізілуде.

Бұған дейін Атырау – Орал тас жолында болған жол апатынан екі баланың қаза тапқаны хабарланған болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
