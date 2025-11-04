#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.49
601.07
6.47
Құқық

Атырау-Орал тас жолында болған жол апаты салдарынан екі бала мерт болды

Жедел жәрдем, Атырау, Орал, жол апаты, КАМАЗ, жеңіл көлік, екі бала, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 18:37 Сурет: Алматы қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі
2 қарашада кешке Атырау-Орал тас жолының 27-ші шақырымында КАМАЗ бен LADA Granta көліктері соқтығысты. Апат салдарынан екі бала қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Мой город" порталының мәліметінше, тағы төрт ересек адам түрлі дене жарақатын алған.

"Оқиға орнында екі бала қаза тапты. Үш жолаушы мен Lada Granta-ның жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары қолға алынды", - деді Атырау облысы ПД баспасөз қызметі.

Бұған дейін Алматы – Бішкек тас жолында үш көлік соқтығысқаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Талдықорған – Үштөбе тас жолындағы апат: екі адам қаза тауып, бес адам зардап шекті
18:08, 04 қаңтар 2023
Талдықорған – Үштөбе тас жолындағы апат: екі адам қаза тауып, бес адам зардап шекті
Астана – Петропавл тас жолында екі жүк көлігі соқтығысып, жүргізушілердің бірі мерт болды
19:23, 02 сәуір 2024
Астана – Петропавл тас жолында екі жүк көлігі соқтығысып, жүргізушілердің бірі мерт болды
Абай облысында жол апаты салдарынан екі адам мерт болды
19:06, 19 қаңтар 2024
Абай облысында жол апаты салдарынан екі адам мерт болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: