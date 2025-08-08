Ақтауда 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмды
Ақтау қаласының 17-ші ықшам ауданының тұрғындары әлеуметтік желіде өз терезелері тұсында жерде беті матамен жабылған адамның жатқанын айтқан. Zakon.kz редакциясы аталған факт бойынша түсініктеме алу үшін өңірлік ПД-ның баспасөз қызметіне жүгінді.
Құзырлы ведомство атап өткендей, 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмған.
"Оқиға фактісі бойынша ҚР ҚК-ның 105-бабы, "Суицидке жеткізу" бойынша тергеу амалдары қолға алынды. Жасөспірім психикалық диспансердің есебінде бар", - деді полициядағылар.
Бұған дейін Алматыда ҚазҰУ-дың студенті биіктен секіріп, мерт болғанын жазғанбыз.
