#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Құқық

Ақтауда 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмды

Биіктен секіру, суицид, Ақтау, 16 жасар, жасөспірім, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 19:37 Сурет: Алматы қалалық әкімдігі
Ақтау қаласының 17-ші ықшам ауданының тұрғындары әлеуметтік желіде өз терезелері тұсында жерде беті матамен жабылған адамның жатқанын айтқан. Zakon.kz редакциясы аталған факт бойынша түсініктеме алу үшін өңірлік ПД-ның баспасөз қызметіне жүгінді.

Құзырлы ведомство атап өткендей, 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмған.

"Оқиға фактісі бойынша ҚР ҚК-ның 105-бабы, "Суицидке жеткізу" бойынша тергеу амалдары қолға алынды. Жасөспірім психикалық диспансердің есебінде бар", - деді полициядағылар.

Бұған дейін Алматыда ҚазҰУ-дың студенті биіктен секіріп, мерт болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында өгей әкесінен қорлық көрген екі баланың ісін министр жеке бақылауына алды
Құқық
22:16, Бүгін
Жамбыл облысында өгей әкесінен қорлық көрген екі баланың ісін министр жеке бақылауына алды
Алматыда аққуды қылқындырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Құқық
21:58, Бүгін
Алматыда аққуды қылқындырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Оралда полицейлер биіктен секірмек болған әйелді құтқарып қалды
Құқық
20:47, Бүгін
Оралда полицейлер биіктен секірмек болған әйелді құтқарып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: