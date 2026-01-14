#Халық заңгері
Қоғам

Моральдық тұрғыдан күйзеліске түсті: Оралда науқас медицина қызметкеріне шабуыл жасады

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 13:34 Фото: pexels
Орал қаласында бір науқас медицина қызметкеріне шабуыл жасады. Оқиға қалалық көпбейінді ауруханада болып, бейнебақылау камераларына жазылып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның мән-жайын 2026 жылғы 13 қаңтарда 24.kz арнасына аурухана қызметкерлері айтып берді:

"Кеше таңертең панкреатит ұстамасымен бір ер адам қабылдау бөліміне жеткізілді. Ол жеке деректерін көрсетуден бас тартып, дөрекі сөйледі. Ауызша жанжалдан кейін, жұдырық ала жүгірді – келуші аурухана қызметкерін бірнеше рет итеріп жіберді. Әріптестері бірден араша түсті. Медицина қызметкерінің беті көгеріп, мойнында сызаттар пайда болды. Тәртіп бұзушыны полиция қызметкерлері ұстады".

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 293-бабы ("Бұзақылық") бойынша қылмыстық іс қозғалды.

"Біздің қызметкерлер полицияны шақырып, арыз жазды. Қызметкеріміздің жағдайы тұрақты, алайда моральдық тұрғыдан қатты күйзелді. Соңғы оқиғаларға байланысты медицина қызметкерлеріне күш қолданғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті көздейтін жаңа бұйрық шықты", – деді Орал қалалық көпбейінді ауруханасының директор орынбасары Диас Жайлаубайұлы.

Айта кетейік, 2026 жылғы 3 қаңтарда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев медицина қызметкерлеріне қарсы күш қолдану мен қатыгездік көрсету үшін жазаны күшейтуді көздейтін екі кодекске өзгерістер енгізетін заңға қол қойған болатын.

