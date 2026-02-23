#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Әлем

Қырғызстанда қырағы бүркіт ұшып жүрген дронға шабуыл жасады

Беркут, беркутчи, национальные праздники, национальный праздник, Наурыз , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 10:49 Фото: Zakon.kz
Қырғызстанның Ақсы ауданындағы Падыша-Ата қорығында бүркіт қорық аумағының үстінен ұшып өткен дронға шабуыл жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кадрлардан жыртқыш құстың құрылғыға лап қойып, өз аумағын қорғағаны анық көрінеді. Мамандардың алдын ала болжамынша, бүркіт дронды ықтимал қауіп немесе ірі жемтік деп қабылдаған болуы мүмкін.

Қырағы бүркіттің шапшаң әрекетіне қарамастан, техника зақымданбаған. Ал бүркіт оқиғадан кейін көзден ғайып болған.

Оқиға орнынан түсірілген бейнежазба әлеуметтік желілерде кеңінен таралып, құстың тосын мінез-құлқы көпшіліктің қызығушылығын тудырып отыр.

Бұған дейін Шарын ұлттық паркі фототұзақтағы таңдаулы кадрларды жариялағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жапониядағы фестиваль кезінде алты адам көпшілік арасында тапталып қалды
13:28, Бүгін
Жапониядағы фестиваль кезінде алты адам көпшілік арасында тапталып қалды
Испанияда акула суда жүзіп жүрген туристке шабуыл жасады
09:51, 19 қыркүйек 2024
Испанияда акула суда жүзіп жүрген туристке шабуыл жасады
Израиль Йеменге тағы да әуеден шабуыл жасады
21:47, 16 мамыр 2025
Израиль Йеменге тағы да әуеден шабуыл жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
15:18, Бүгін
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
15:06, Бүгін
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
14:39, Бүгін
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
14:09, Бүгін
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: