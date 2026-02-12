#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
490.58
584.77
6.34
Оқиғалар

Шымкентте 10 жасар баланың үстіне ағаш бұтағы құлап көз жұмды

Шымкентте 10 жасар баланың үстіне ағаш бұтағы құлап, мерт қылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 09:40 Сурет: freepik
Шымкенттегі Елшібек көшесіндегі көпқабатты үйлердің ауласында ағаштың бір бөлігі төртінші сынып оқушысына құлап түсті. Бала оқиға орнында қайтыс болды. Zakon.kz редакциясы түсініктеме алу үшін өңірдің ПД баспасөз қызметіне жүгінді. Толығырақ ақпаратта.

Өңір полициясы оқушының қайтыс болғанын растады.

Айта кетейік, өңірде дауылды ескерту жарияланды. Нөсер жаңбырдың арты қарға ұласып, оның салмаған көтере алмаған ағаш бұталары сынып түсуде. Желіде қала тұрғындары электр желілерінің үзілгені, енді бірлері электр қуаты өшіп қалғаны жайлы жазуда.

Әкімдік коммуналдық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне ауыстырылғанын атап өтті.

Бұған дейін Астанада 12 ақпанда ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-11 (12) сынып оқушылары және колледждердің 1-2 курстың студенттері (9 сынып базасында) қашықтан оқыту форматына ауыстырылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтауда 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмды
19:37, 08 тамыз 2025
Ақтауда 16 жасар жасөспірім биіктен секіріп көз жұмды
Астанада мектеп жанындағы тұрғын үй кешеніне көлік соғылды
18:51, 04 қараша 2025
Астанада мектеп жанындағы тұрғын үй кешеніне көлік соғылды
Шымкентте төрт жасар бала жоғары қабаттан құлап кетті
22:00, 03 қыркүйек 2024
Шымкентте төрт жасар бала жоғары қабаттан құлап кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
10:15, Бүгін
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
Казахстанские спецназовцы победили на международном турнире
10:02, Бүгін
Казахстанские спецназовцы победили на международном турнире
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
09:43, Бүгін
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
09:27, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: