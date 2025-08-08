#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
539.38
629.46
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
539.38
629.46
6.76
Қоғам

Конституциялық сот құқықбұзушылықтардағы "ірі залал" шегін қайта қарады

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 10:10 Фото: pixabay
Қазақстанда заңсыз қаржылық қызмет үшін жауапкершілікке қатысты қылмыстық заңнама нормалары қайта қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

8 тамыз күні Конституциялық соттың мәлімдеуінше, бұрынғы баптың редакциясы тым күрделі болған – онда заңсыз кәсіпкерлік, банк, микроқаржылық және коллекторлық қызмет туралы ережелер бір мезгілде қамтылған. Мұндай тәсіл құқықты қолдануда қиындықтар туғызып, азаматтардың конституциялық құқықтарының бұзылуына әкелуі мүмкін еді.

Тиісті өзгерістер 2025 жылғы 16 шілдеде қабылданған "Қылмыстық заңнаманы оңтайландыру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңда бекітілді. Реформа аясында Қылмыстық кодекстің 214-бабы жаңартылып, заңсыз банк, микроқаржы және коллекторлық қызметке қатысты нормалар алынып тасталды. Оның орнына 214-1 және 214-2 баптары енгізілді, онда нақты қылмыс құрамы мен жауапкершіліктің сараланған шаралары көзделген.

Сонымен қатар Конституциялық сот әртүрлі кодекстердегі "ірі залал" мен "айтарлықтай мөлшер" ұғымдарының шекті көрсеткіштері арасында үйлесімсіздік барын атап өтті. Мәселен, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте (ӘҚБтК) ірі залал 1 000 АЕК-тен төмен деп белгіленсе, Қылмыстық кодексте ол 2 000 АЕК-тен жоғары деп көрсетілген.

Бұл алшақтық 2025 жылғы 10 қаңтардағы заң аясында реттелді. Атап айтқанда, акцизделетін тауарларға қатысты бұзушылықтар кезінде ірі залал мен айтарлықтай мөлшер ұғымдарын нақтылайтын ӘҚБтК-нің 153-бабына өзгерістер енгізілді.

Бұған дейін сот үкімін орындау кезінде адвокаттың өкілеттігі Конституцияға сәйкестендірілгені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Дженнифер Лопес концерті: 10 тамыз күні Алматыда қозғалыс қалай ұйымдастырылады
Қоғам
12:37, Бүгін
Дженнифер Лопес концерті: 10 тамыз күні Алматыда қозғалыс қалай ұйымдастырылады
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
Қоғам
12:20, Бүгін
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: