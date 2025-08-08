#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандықтар "Ұлттық қор – балаларға" бағдарламасы бойынша 16 миллион доллар пайдаланған

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 10:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 1 тамыздағы мәлімет бойынша, 2024 жылдың 1 ақпанынан бастап 126 468 өтініш орындалып, 16,51 миллион доллар сомасы өтініш берушілердің банк шоттарына аударылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

БЖЗҚ мәліметінше, 78 862 өтініш – 10,56 миллион доллар көлемінде тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін, ал 47 606 өтініш – 5,95 миллион доллар көлемінде білім алуға төлеу үшін орындалған.

Тұрғын үй жағдайларын жақсарту аясында қаражат көбінесе келесі мақсаттарға жұмсалған:

  • тұрғын үй құрылысына жинақтауды жалғастыру үшін жинақ салымын толықтыру (76 954 өтініш орындалған, 10,32 миллион доллар сомасында);
  • тұрғын үй сатып алу үшін ипотекалық несие алу мақсатында бастапқы жарнаны төлеу – 619 өтініш, 77,82 мың доллар сомасында;
  • азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша тұрғын үйді меншікке алу (соңғы есеп айырысу) – 478 өтініш, 57,02 мың доллар сомасында.

Білім алуға төлеу бойынша қаражаттың негізгі бағыттары келесідей болды:

  • Қазақстан аумағында орналасқан білім беру ұйымдарының білім беру қызметтерін бір жолғы немесе бөліп төлеу арқылы төлеу. 41 870 өтініш орындалған, жалпы сомасы – 5,29 миллион доллар;
  • білім беру жинақ салымы туралы шарт бойынша білім беру жинақ салымын толықтыру. 4 163 өтініш орындалған, 475,14 мың доллар сомасында;
  • шетелдік білім беру ұйымдарының білім беру қызметтерін бір жолғы немесе бөліп төлеу арқылы төлеу. 1 284 өтініш орындалған, жалпы сомасы – 151,67 мың доллар.

"Ұлттық қор – балаларға" бағдарламасы аясында Ұлттық қордың инвестициялық табысының 50%-ы жыл сайын Қазақстан азаматтары болып табылатын және 2006 жылы немесе одан кейін туған балалар арасында бөлінеді.

БЖЗҚ баспасөз қызметінің мәліметі бойынша:

"2023 жыл үшін барлық алушыларға 100,52 доллар есептелді, ал 2024 жыл үшін – 129,38 доллар. 2023 жылы Ұлттық қордан алғашқы қаражат аударылған балаларға, 2006 жылы туғандарды қоспағанда, биыл инвестициялық табыс ретінде 3,04 доллар есептелді. Нәтижесінде, 2006 жылы туған баланың мақсатты жинағы – 100,52 долларды, 2007 жылы туған баланың жинағы – 232,94 долларды құрайды".

Кәмелет жасқа толған азаматтар өздерінің ЦН (мақсатты жинақ) жайлы ақпаратты ЕНПФ интернет-ресурстары немесе электрондық үкімет порталы арқылы жеке кабинетінде өздігінен тексеруі тиіс. Бұдан кейін тұрғын үй жағдайын жақсарту немесе білім алуға төлем жасау үшін доллармен банк шоты ашу және онлайн-өтініш беру мақсатында уәкілетті операторға жүгінуі қажет.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
