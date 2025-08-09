#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Найзағай, бұршақ, дауыл, ыстық: 10 тамызда қай өңірлерде ескерту жасалды

Найзағай, бұршақ, дауыл, ыстық: 10 тамызда қай өңірлерде ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2025 17:53
10 тамыз күні еліміздің бірқатар өңірінде қолайсыз ауа райы күтіледі: Ақтөбе, Маңғыстау, Абай, Шығыс Қазақстан мен Батыс Қазақстан облыстарында найзағай мен бұршақ, ал Түркістан, Жамбыл және Маңғыстау облыстарында 38-40 градус аптап ыстық болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтөбе облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-18 м/с. Облыстың батысында, шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: 10 тамызда найзағай күтіледі.

Маңғыстау облысының батысында, солтүстік-шығысында найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстік-шығысында 15-20 м/с күтіледі. Күндіз 38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 10 тамызда күндіз найзағай күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Абай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың шығысында тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, облыстың оңтүстігінде, орталығында 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, облыстың шығысында, оңтүстігінде 15-20 м/с. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Өскемен қ.: 10 тамызда түнде найзағай күтіледі.

Ұлытау облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 10 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады

Ақмола облысының батысында, орталығында тұман күтіледі.

Қарағанды облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Жамбыл облысының оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батыс желіне ауысады, күші 15-20 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, ортасында жоғары өрт қаупі күтіледі. Тараз қ.: 10 тамызда күндіз 38 градус қатты ыстық күтіледі. Жоғары өрт қаупі күтіледі.

Қызылорда облысының оңтүстік жартысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік жартысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 10 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.

Атырау облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында найзағай күтіледі. Облыстың шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 10 тамызда кей уақыттарда найзағай күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, орталығында, таулы аудандарында екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.

Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Павлодар қ.: 10 тамызда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде найзағай күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады. Орал қ.: 10 тамызда күндіз найзағай күтіледі.

Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Түркістан облысында 40 градус қатты ыстық күтіледі. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 10 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 10 тамызда күндіз 40 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Айдос Қали
