Дауылды жел, найзағай, аптап ыстық: 27 тамызда қай өңірлерде ескерту жасалды
Атырау облысының батысында, солтүстігінде найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 27 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады
Жамбыл облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20, екпіні 23 м/с күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 27 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың шағысында екпіні 15-20 м/с. Талдықорған қ.: 27 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында 36 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысының солтүстігінде найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Күндіз облыстың оңтүстігінде 35 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қостанай қ.: 27 тамызда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысында жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында 15-18 м/с. Облыстың солтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Өскемен қ.: 27 тамызда күндіз желдің екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Абай облысында жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында, орталығында 15-20 м/с. Облыстың облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Семей қ.: 27 тамызда жоғары өрт қауіпі күтіледі.
Ұлытау облысының батысында 37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі күтіледі. Жезқазған қ.: 27 тамызда жоғары өрт қаупі күтіледі.
Қарағанды облысында солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады, таңертең және күндіз облыстың оңтүстігінде екпіні 15 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысында найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады, облыстың оңтүстігінде, шығысында, батысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Орал қ.: 27 тамызда түнде найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақмола облысының батысында жоғары өрт қаупі күтіледі.
Қызылорда облысының оңтүстігінде, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Күндіз 40 градус қатты ыстық күтіледі. Қызылорда қ.: 27 тамызда күндіз шаңды дауыл күтіледі. Шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 17 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының батысында тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында екпіні 15 м/с күтіледі. Ақтау қ.: 27 тамызда түнде және таңертең тұман күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.