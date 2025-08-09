#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
539.49
627.7
6.75
Қоғам

Жайық өзенінде ер адам суға батып кете жаздады

Жайық өзенінде ер адам суға батып кете жаздады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2025 22:16 Сурет: видео скрині
Атырауда Жайық өзенінде суға батып кете жаздаған адам құтқарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау қаласы Тұрғындар қалашығы тұсында Жайық өзені бойында кезекті күнделікті профилактикалық іс-шара барысында Атырау облысы ТЖД төтенше жағдайларды жою басқармасының бастығы, азаматтық қорғау майоры Демешов Жантөре Сәндібекұлы 1976 жылы туған азаматты құтқарып қалды.

Оқиға "Малибу" жағажайында болған.

Тұрғын суға шомылу кезінде суға батып кете жаздады.

Абырой болғанда, майор жедел әрекет етіп, оны құтқарып қалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Таразда көпқабатты үйде шыққан өрт кезінде төрт адам құтқарылды
Қоғам
22:20, Бүгін
Таразда көпқабатты үйде шыққан өрт кезінде төрт адам құтқарылды
Тікұшақ тартылды: Алматы облысы Гляциологтар асуында турист ауыр жарақат алды
Қоғам
22:09, Бүгін
Тікұшақ тартылды: Алматы облысы Гляциологтар асуында турист ауыр жарақат алды
Қазақстандық мектеп оқушылары АҚШ-та өткен шахматтан әлем чемпионатында "күміс" иеленді
Қоғам
22:02, Бүгін
Қазақстандық мектеп оқушылары АҚШ-та өткен шахматтан әлем чемпионатында "күміс" иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: