Қоғам

БҚО-да полицейлер екі айда 56 есірткі құқық бұзушылығын әшкереледі

1 маусым мен 31 қазан аралығында Батыс Қазақстан облысында &quot;Қарасора-2025&quot; кең ауқымды жедел-алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатыр., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 12:48 Сурет: ҚР ІІМ
1 маусым мен 31 қазан аралығында Батыс Қазақстан облысында "Қарасора-2025" кең ауқымды жедел-алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатыр.

Оның мақсаты – құрамында есірткі бар өсімдіктерді заңсыз өсіруді және тарату жолдарын жою, сондай-ақ есірткі айналымына қатысы бар ұйымдасқан қылмыстық топтардың қызметін тоқтату. Іс-шара басталғалы екі ай ішінде 56 есірткіге қатысты құқықбұзушылық анықталды.

Оның ішінде 20 – қылмыстық құқық бұзушылық, 36 – қылмыстық теріс қылық. 20 қылмыстық істің санаттары мынадай: 9 – есірткі сату фактісі, 8 – тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру, 2 – есірткіні контрабандалау, 1 – есірткі тұтынуға арналған притон ұйымдастыру.

Жалпы көлемі шамамен 15 келі марихуана тәркіленді. Атап айтқанда операция барысында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы Орал қаласының 31 жастағы тұрғынын ұстады. Жеке тінту кезінде оның қалтасынан жасыл изолентаға оралған 9 орама табылды.

Олардың ішінде ерекше иісі бар ақ түсті зат болған. Бұдан бөлек, жасырылған орындардан осындай тағы 2 орама тәркіленді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалар тағайындалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.

Полиция департаменті "Заң және тәртіп" шеңберінде есірткі қылмыстарын анықтау, жолын кесу және алдын алу жұмыстарын жалғастыруда.

Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қоғам
17:00, Бүгін
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Қоғам
16:50, Бүгін
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Қоғам
16:44, Бүгін
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
