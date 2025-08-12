АҚШ-та жүрген қазақстандықтарға ескерту жасалды
Сурет: pexels
2025 жылғы 12 тамызда АҚШ-та жүрген және осы елдің визасына ие қазақстандықтарға ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
АҚШ-тың Қазақстандағы дипломатиялық миссиясы виза талаптары мен елде болу мерзімін қатаң сақтауға шақырды.
"I-94 формасының (АҚШ-қа заңды кіргенін және елде болу мәртебесін растайтын құжат – ред.) мерзімі өткен соң елде қалу визаның жойылуына, елден депортациялануға және болашақта виза беруден бас тартуға әкелуі мүмкін. Елде болу мерзімін бұзу – АҚШ-қа саяхаттау, оқуға түсу немесе жұмыс істеу мүмкіндігіңізге теріс әсер етуі мүмкін", – делінген ескертуде.
Айта кетейік, маусым айында АҚШ-тың Қазақстандағы елшілігі виза алу үшін құжаттарды тапсыру кезінде нені ескеру керек екенін түсіндірген болатын.
