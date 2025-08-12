#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Қоғам

Ресейде жүрген қазақстандықтарға маңызды ескерту жасалды

Россия и Казахстан, РФ и РК, флаги России и Казахстана, флаги РФ и РК, Казахстанско-российские отношения, отношения России и Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 15:46 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 12 тамызда Қазақстанның Ресейдегі Елшілігі Ресей Федерациясында жүрген Қазақстан азаматтарына қатысты маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дипломатиялық өкілдік қазақстандықтарға құқықтық мәртебесін реттеу қажеттігін еске салды.

2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 1126 "Ресей Федерациясында шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ тұлғалардың жекелеген санаттарының құқықтық мәртебесін реттеудің уақытша шаралары туралы" Ресей Федерациясы Президентінің Жарлығын орындауға байланысты, Ресейде болу ережелерін бұзған шетел азаматтарына 2025 жылғы 10 қыркүйекке дейін өздерінің елде болуын заңдастырулары қатаң түрде ұсынылады.

2025 жылғы 10 қыркүйектен кейін құқықтық мәртебені реттеу мүмкін болмайды.

Осы күннен бастап елде болудың заңды негізін жоғалтқан шетел азаматтарына оларды Ресей Федерациясынан шығару шаралары қолданылғанға дейін, заңда көзделген барлық шектеулер қойылады, соның ішінде болашақта Ресейге кіруге тыйым салу қарастырылған.

Естеріңізге саламыз, шетел азаматтарының Ресейде болу мерзімі күнтізбелік жыл ішінде жиынтығы 90 тәулікпен шектелді (сілтеме) (бұрын 180 күн ішінде 90 тәулікке дейін болуға рұқсат етілетін).

Ресей Федерациясында шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардың құқықтық мәртебесін реттеудің уақытша шаралары туралы толық ақпаратпен сілтеме арқылы танысуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Қоғам
16:43, Бүгін
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қоғам
16:31, Бүгін
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Қоғам
16:22, Бүгін
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: