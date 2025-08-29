Ресейде жүрген қазақстандықтарға Қазақстан Елшілігі маңызды ақпаратпен жүгінді
2025 жылғы 29 тамызда Қазақстанның Ресейдегі Елшілігі маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақпарат Ресейде жүрген қазақстандықтарға қатысты.
"Мәскеудегі Консулдық бөлімге келушілердің назарына! Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне орай, 2025 жылғы 1 қыркүйек — қабылдау жүргізілмейтін күн", – деп ескертті ҚР Елшілігі жұма күні.
2025 жылғы 12 тамызда Қазақстанның Ресейдегі Елшілігі Ресей Федерациясында жүрген отандастарына құқықтық мәртебесін реттеу қажеттігін еске салған болатын.
