#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Саясат

Ресейде жүрген қазақстандықтарға Қазақстан Елшілігі маңызды ақпаратпен жүгінді

Флаги России и Казахстана, флаги РФ и РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 09:51 Фото: unsplash
2025 жылғы 29 тамызда Қазақстанның Ресейдегі Елшілігі маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпарат Ресейде жүрген қазақстандықтарға қатысты.


"Мәскеудегі Консулдық бөлімге келушілердің назарына! Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне орай, 2025 жылғы 1 қыркүйек — қабылдау жүргізілмейтін күн", – деп ескертті ҚР Елшілігі жұма күні.

2025 жылғы 12 тамызда Қазақстанның Ресейдегі Елшілігі Ресей Федерациясында жүрген отандастарына құқықтық мәртебесін реттеу қажеттігін еске салған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары аяқталды
Саясат
19:38, 22 тамыз 2025
Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары аяқталды
Мемлекет басшысы Бішкектегі Кемел Тоқаев атындағы №33 мектеп-гимназияға барды
Саясат
18:01, 22 тамыз 2025
Мемлекет басшысы Бішкектегі Кемел Тоқаев атындағы №33 мектеп-гимназияға барды
Тоқаев пен Жапаров "Достықтың алтын көпірі" ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысты
Саясат
17:28, 22 тамыз 2025
Тоқаев пен Жапаров "Достықтың алтын көпірі" ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: