Қазақстандық саудада доллар құлдырады
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 12 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда-саттықтың қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,49 теңгеге төмендеп, 542,29 теңге болды.
Рубль бағамы 6,80 теңге (-0,0052).
Таңғы саудада қытай юанінің орташа сараланған бағамы көтеріліп, 75,49 теңгені (+0,20) құрады.
Ақша айырбастау орындарында доллар 542,5-544 теңге, еуро 629,5-633 теңге, рубль 6,68-6,79 теңге аралығында сатылуда.
12 тамызда әлемдік мұнай бағасының өсуі жалғасуда.
Brent маркалы мұнайдың бағасы алдыңғы сессиямен салыстырғанда 0,50%-ға өсіп, барреліне $66,96 құрады.
Сондай-ақ West Texas Intermediate (WTI) шикі мұнайының бір баррелінің бағасы 0,38%-ға өсіп, 64,20 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 542,66 теңге, еуроны 631,98 теңге, рубльді 6,77 теңге деп белгіледі.
