#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Қоғам

Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 16:43 Фото: akorda.kz
Қазақстанда жатақханаға орналаса алмай жүрген студенттерге көмек көрсету үшін ахуалдық орталық жұмысын бастады. Бұл туралы 2025 жылғы 12 тамызда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр жатақханамен қамтамасыз ету мәселелері бойынша өткен аптада жұмысын бастаған ахуалдық орталықтың байланыс нөмірлерімен бөлісті:

  • +7 (700) 255 14 43
  • +7 (700) 950 95 28
  • +7 (727) 237 01 70

Жатақхана берілмеген немесе қоныстану кезінде қиындықтар туындаған жағдайда барлық курс студенттері осы орталыққа жүгіне алады. Қажет болған жағдайда, университетаралық үйлестіру аясында студенттер бос орындары бар басқа оқу орындарының жатақханаларына орналастырылады.

Сонымен қатар, министрдің айтуынша, қиын жағдайға тап болған студенттер үшін (мысалы, түнде келіп, жатақханаға орналаса алмағандар) 55 орындық арнайы дағдарыс орталығы дайындалған. Уақытша тұру үшін жылына үш рет тексеруден өтетін хостелдер де тартылып отыр.

"Біз бір қағиданы негізге алдық – бірде-бір студент далада қалмауы керек. Осы мақсатта барлық шаралар қабылданды", – деп атап өтті Саясат Нұрбек.

Оның айтуынша, елдің көптеген өңірінде жатақхана мәселесі шешілген, тек Алматы қаласында шамамен 10 мың орын жетіспеушілігі сақталып отыр.

"Бірінші кезекте бірінші курс студенттері жатақханамен қамтамасыз етіледі. Үш жыл бұрын тапшылық 88 мың орынды құраса, қазір ол 10 мың орынға дейін қысқартылды", – деді министр.

Бұған дейін гранттан қағылғандарға тағы бір мүмкіндік бар екендігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қоғам
16:31, Бүгін
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Қоғам
16:22, Бүгін
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Алматыда орталық көшелердің бірі уақытша жабылады
Қоғам
16:13, Бүгін
Алматыда орталық көшелердің бірі уақытша жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: