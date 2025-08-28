#Қазақстан
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Қоғам

Қазақстандық студенттер 2025 жылы қанша шәкіртақы алады

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 16:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова 2025 жылғы 28 тамызда ОКҚ брифингінде биыл қанша талапкер грант иегері атанғанын айтты. Сондай-ақ, ол студенттердің шәкірақы мөлшерін де жария етті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Гүлзат Көбенованың айтуынша, биыл Ұлттық бірыңғай тестілеуге 210 мыңнан астам талапкер қатысты, оның ішінде 160,5 мың адам немесе 76,3% жоғары білім алуға қажетті шекті балл жинады.

"Мемлекеттік білім гранттарының конкурсына 113 мыңға жуық өтінім берілді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 9 мыңға артық. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 93 232 грант бөлінді, оның ішінде 77 мыңнан астамы жоғары білімге арналған. Конкурс қорытындысы бойынша гранттардың 99% игерілді. Қазіргі кезде барлық ЖОО-ларға қабылдау аяқталды", – деді спикер баспасөз конферециясы барысында.

Оның мәліметінше, биыл шәкіртақыны жыл сайынғы арттыру көзделген.

"2020 жылмен салыстырғанда олардың мөлшері іс жүзінде екі есе өсті. 2025 жылдың 1 қыркүйегінен бастап бакалавриат студенттері үшін стипендия 52 372 теңгені, педагогикалық мамандықтар студенттері үшін – 84 000 теңгені, магистранттар үшін – 117 098 теңгені, докторанттар үшін – 262 500 теңгені құрайды", – деп түйіндеді ғылым және жоғары білім вице-министрі.

Бұған дейін Қазақстанда куәлік пен паспортты кімдер тегін рәсімдей алатындығын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
