Қоғам

Атырауда тергеу изоляторынан басқа тұтқынды босатып жіберген

Атырауда тергеу изоляторынан басқа тұтқынды босатып жіберген, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 17:33 Сурет: Zakon.kz
Атырау облысының тергеу изоляторында қателесіп, басқа тұтқынды босатып жіберген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Ақ Жайық" басылымы жазды. 

Оқиға тергеу изоляторында тегі бірдей адамдардың шатасуына байланысты болған.

Босату туралы құжаттарды рәсімдеу кезінде оған басқа тұтқынның деректері түсіп кеткен.

Құжаттарға мекеменің бірнеше басшысы қол қойғаннан кейін, ер адам изолятордан шығып кеткен.

Айдос Қали
