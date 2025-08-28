Алматыдағы тергеу изоляторына тағамның ішіне телефон жасырып өткізбек болған
Алматыдағы тергеу изоляторында тағамның ішіне телефон жасырып өткізбек болған күдікті анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
29 жастағы Д. деген азамат тергеу изоляторындағы танысына тамақ әкеліп, тағаммен бірге Xiomi және Samsung екі телефонын өткізбек болған.
"Алайда режим және күзет бөлімі мамандарының қырағылығы нәтижесінде, оның заңсыз әрекеті іске аспай қалды", - деп хабарлады полиция.
Тергеу тұтқынындағы 37 жастағы азамат Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 және 62-баптары бойынша ұсталып, 7 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылған болатын.
Соттың үкімі әлі күшіне енбегендіктен тергеу изоляторында жатқан М-ға тыйым салынған затты өткізбекші болған Д-ның әрекеті бойынша материал жинақталып, ҚР әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 481-бабы бойынша жаза қолдану үшін Алматы мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды.
