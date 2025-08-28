#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
537.76
627.62
6.7
Қоғам

Алматыдағы тергеу изоляторына тағамның ішіне телефон жасырып өткізбек болған

Алматыдағы тергеу изоляторына тағамның ішіне телефон жасырып өткізбек болған, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 19:42 Сурет: polisia.kz
Алматыдағы тергеу изоляторында тағамның ішіне телефон жасырып өткізбек болған күдікті анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

29 жастағы Д. деген азамат тергеу изоляторындағы танысына тамақ әкеліп, тағаммен бірге Xiomi және Samsung екі телефонын өткізбек болған.

"Алайда режим және күзет бөлімі мамандарының қырағылығы нәтижесінде, оның заңсыз әрекеті іске аспай қалды", - деп хабарлады полиция.

Тергеу тұтқынындағы 37 жастағы азамат Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 және 62-баптары бойынша ұсталып, 7 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылған болатын.

Соттың үкімі әлі күшіне енбегендіктен тергеу изоляторында жатқан М-ға тыйым салынған затты өткізбекші болған Д-ның әрекеті бойынша материал жинақталып, ҚР әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 481-бабы бойынша жаза қолдану үшін Алматы мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
29 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы қолайсыз болады
Қоғам
22:15, 28 тамыз 2025
29 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы қолайсыз болады
Алматыда жүргізушісіз қалған көлік өзен арнасында тұрып қалды
Қоғам
21:10, 28 тамыз 2025
Алматыда жүргізушісіз қалған көлік өзен арнасында тұрып қалды
Павлодарда жер қазу жұмыстары кезінде су құбырына зақым келді
Қоғам
20:49, 28 тамыз 2025
Павлодарда жер қазу жұмыстары кезінде су құбырына зақым келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: