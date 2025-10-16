#Қазақстан
Қоғам

Алматыда тергеу изоляторына құрманың ішіне есірткі жасырып өткізбек болған

Алматыда тергеу изоляторына құрманың ішіне есірткі жасырып өткізбек болған, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 18:22 Сурет: polisia.kz
Алматыда тергеу изоляторына құрманың ішіне есірткі жасырып өткізбек болған күдікті анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға Алматы қаласы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің №72 мекемесінде тіркелген.

ҚАЖД мәліметінше, мекеменің қабылдау-тапсыру бөлмесінде өзіндік қауіпсіздік бөлімі мен жедел топ қызметкерлері бірігіп, тергеу қамауындағы азаматқа жеткізілген сәлемдемені тексеру барысында құрманың ішіне жасырылған өткір иісті белгісіз ұнтақты анықтаған.

Сәлемдеме әкелген азамат өз сөзінде курьер екенін айтып, пакеттің ішінде не барын білмегенін алға тартқан. Оқиға бойынша Алматы қаласы полиция департаментінің Түрксіб аудандық полиция басқармасынан арнайы топ шақыртылған.

Қазіргі уақытта аталған факт бойынша материалдар жинақталып, әкімшілік жауапкершілікке тарту шаралары қарастырылып жатыр.

Айдос Қали
