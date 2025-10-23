#Қазақстан
Қоғам

Астанадағы колонияға телефон өткізбек болған күдікті анықталды

23.10.2025 14:22
Астана қаласы бойынша ҚАЖД-ға қарасты №3 мекемесінде телефонды өткізбек болған әрекет әшкереленді.

Астана қаласы бойынша ҚАЖД-ға қарасты №3 мекемесінде ҰМК бақылаушысы Н.Аббас тексеру бөлмесінде тыйым салынған затты өткізбек болған әрекетті анықтады.

Ұзақ мерзімді кездесу үшін күйеуіне келген азаматшаның жеке заттарын тексеру барысында, жол сөмкесінің ішіндегі бас киімнің астынан жасырылған Nokia телефоны табылып, тәркіленді.

Аталған дерек бойынша күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 481-бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды.

Мекеме әкімшілігі ескертеді: қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазасын өтеп жатқан адамдарға тыйым салынған заттарды өткізуге жол берілмейді және ол үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Мәтіндегі қате: