Астанадағы медициналық колледжде қаза болған фельдшерге арналған аудитория ашылады
Сурет: Instagram/rustemova_aliya
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылдың 3 желтоқсанында Мәжіліс кулуарында Астанадағы медициналық колледж фасадының опырылуы және соның салдарынан жедел жәрдем фельдшерінің қаза болуы бойынша тергеу барысын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрдің айтуынша, тергеу әлі жалғасуда.
"Мәселе көбінесе сол кездегі құрылыс нормалары мен ережелердің сақталмауында сияқты", – деді Әлназарова.
Сонымен қатар, Денсаулық сақтау министрлігі қаза болған фельдшерге арналған аудитория ашуды қолға алғанын хабарлады.
"Біз оның білім алған медициналық колледжінде оның есіміне аудитория ашуды жоспарлап отырмыз", – деді министр.
Айта кетейік, 2025 жылғы 8 қарашада Астанада, Тәуелсіздік проспектісі бойындағы тұрғын үй кешенінің фасадынан кірпіш қаптамасы мен кондиционер қондырғысының опырылуы салдарынан бес адам зардап шеккен еді. 18 қарашада 23 жастағы Үлдана Мырзуан ауруханада қайтыс болды.
