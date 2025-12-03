#Халық заңгері
Қоғам

Тұмау бәсеңдеп, ауру көрсеткіші төмендеуде – Денсаулық сақтау министрлігі

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 11:28 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылдың 3 желтоқсанында Мәжіліс кулуарында еліміздегі эпидемиологиялық жағдай туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, жағдай тұрақталып келеді.


"Тұмау бәсеңдеп келеді, ауру көрсеткіші 15%-ға төмендеді. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті қабылдаған тиісті шаралардың нәтижесі көрініс табуда", – деді Әлназарова.

Сонымен қатар, инфекциялық төсек орындардың толымдылығы шамамен 60%-ды құрап отыр.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Алматыда санитарлық дәрігерлер ОРВИ ауруының өсуін тіркегенін хабарлаған едік.

