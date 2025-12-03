Тұмау бәсеңдеп, ауру көрсеткіші төмендеуде – Денсаулық сақтау министрлігі
Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылдың 3 желтоқсанында Мәжіліс кулуарында еліміздегі эпидемиологиялық жағдай туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрдің айтуынша, жағдай тұрақталып келеді.
"Тұмау бәсеңдеп келеді, ауру көрсеткіші 15%-ға төмендеді. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті қабылдаған тиісті шаралардың нәтижесі көрініс табуда", – деді Әлназарова.
Сонымен қатар, инфекциялық төсек орындардың толымдылығы шамамен 60%-ды құрап отыр.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Алматыда санитарлық дәрігерлер ОРВИ ауруының өсуін тіркегенін хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript