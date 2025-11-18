#Халық заңгері
Қоғам

Ақмарал Әлназарова қызмет бабында қаза тапқан Ұлдана Мырзуанның отбасына көңіл айтты

Ақмарал Әлназарова, Астана, фельдшер, қаза тапқан, Ұлдана Мырзуан, көңіл айту, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 17:15 Сурет: primeminister.kz
ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова қызмет бабында қаза тапқан жедел жәрдем фельдшері Ұлдана Мырзуанның отбасы мен жақындарына көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көңіл айту хабары министрліктің әлеуметтік желідегі парақшаларында жарияланды.

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің атынан және жеке өз атымнан өз кәсіби борышын атқару кезінде қаза тапқан жедел жәрдем фельдшері Ұлдана Мырзуанның отбасы мен жақындарына қайғыра көңіл айтамын. 8 қараша күні кезекті қызметтік шақырту кезінде Астанадағы тұрғын үй кешенінде ғимараттың қаптамасының бір бөлігі құлады. Өзіне төнген өлім қаупіне қарамастан, Ұлдана екі зардап шеккен адамға көмек көрсетіп, олардың өмірін сақтап қалды". Ақмарал Әлназарова

Министр фельдшердің соңғы деміне дейін адамдарға көмектесу мақсатына адал болғанын, оның іс-әрекеті нағыз кәсіби батырлықтың, қайсарлықтың және жоғары адамгершілік жауапкершіліктің үлгісі екенін баса атап өтті.


"Ұлдана небәрі 23 жаста еді. Бес жылын медицина саласына арнады, жақында ғана тұрмысқа шығып, болашаққа жоспарлар құрған еді. Бұл қаза тек оның туыстары үшін ғана емес, бүкіл медициналық қауымдастық, әріптестері және елорда тұрғындары үшін де үлкен қайғы. Өзгенің өмірі мен денсаулығын бәрінен жоғары қойған Ұлдана Мырзуанның жарқын бейнесі қайсар да мейірімді жан ретінде біздің жүрегімізде мәңгі сақталады". Ақмарал Әлназарова

2025 жылы 8 қарашада Астанада Тәуелсіздік даңғылы бойындағы тұрғын үй кешенінің сыртқы кірпіш қаптамасы опырылып, үйінді астында қалған адамдарды құтқару кезінде қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы фельдшерінің басына кондиционер қондырғысы құлаған. Ол ес-түссіз күйде ауруханаға жеткізілген. 12 қарашада денсаулық сақтау вице-министрі Ербол Оспанов фельдшердің жағдайы ауыр күйінде қалып отырғанын айтқан. Ал бүгін, 18 қарашада 23 жастағы жас келіншектің қайтыс болғаны белгілі болды.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
