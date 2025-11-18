#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада қаптама құлауы салдарынан жарақат алған 23 жастағы фельдшер қайтыс болды

Астанада қаптама құлауы салдарынан жарақат алған 23 жастағы фельдшер қайтыс болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 14:16 Сурет:: Instagram/rustemova_aliya
2025 жылғы 8 қарашада Астанада екі фельдшер мен тағы үш адамның үстіне ғимараттың қаптамасы кондиционермен бірге құлаған еді. Бүгін, 18 қараша күні, 23 жастағы фельдшер Ұлдана Мырзуан ауруханада көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әлия Рүстемова мәлімдеді:

"18 қарашада өзінің кәсіби міндеттерін орындау кезінде ауыр жарақат алған фельдшер — әріптесіміз қайтыс болғанын қайғыра айтамыз. Тұрғын үй кешенінің сыртқы кірпіш қаптамасының бір бөлігі құлаған кезде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсете отырып, жарақат алып, өте ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді."

Айта кетейік, 8 қарашадан бері дәрігерлер оның өмірі үшін бар күшін салды.


"Өкінішке қарай, алған жарақаттары өмірмен сәйкес келмеді." Әлия Рүстемова

2025 жылғы 8 қарашада Астананың Тәуелсіздік даңғылында тұрғын үй кешенінің сыртына орнатылған кірпіш қаптамасы мен кондиционер аспасының құлауынан бес адам зардап шеккен болатын.

12 қараша күні денсаулық сақтау вице-министрі Ербол Оспанов фельдшердің жағдайы ауыр күйінде қалып отырғанын айтқан еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
