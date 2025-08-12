#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Қоғам

"Қара тізім", үзіліссіз жұмыс, аштық: Алматыдағы Джей Ло шоуында волонтер болғандар шағымданды

&quot;Қара тізім&quot;, үзіліссіз жұмыс, аштық: Алматыдағы Джей Ло шоуында волонтер болғандар шағымданды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 19:07 Сурет: instagram/onthejlo
2025 жылғы 10 тамыз, жексенбі күні Алматыда америкалық поп-дива Дженнифер Лопес өнер көрсетті. Концерт әншінің жанкүйерлерінде өшпес әсер қалдырды. Алайда музыкалық мерекеден кейін волонтерлер тарапынан жұмыс жағдайына қатысты шағымдар айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық қыздардың бірі концертке кәмелетке толмаған көп волонтердің тартылғанын және бұл заңның өрескел бұзылуы екенін айтты.

Оның айтуынша, волонтерлер концерт өтетін жерге таңғы сағат 11-де шақырылған.

"Ережеге сәйкес, тамақ пен сусын әкелуге тыйым салынды. Волонтерлерге су берілді, ал тамақты тек кешкі сағат жетілер шамасында ғана ұсынды! Барлық уақыт бойы волонтерлер 35 градус ыстықта орындарында кезекшісіз, демалыс пен түскі үзіліссіз тұрды. Концерт біткен соң, түнгі 22:30-да кәмелетке толмаған балаларды стадионды жинауға қалдырды. Яғни, таңғы 11-ден түнгі 23-24-ке дейін волонтерлер 12 сағаттан артық үзіліссіз жұмыс істеді. Ал концерттің сыртқы периметрінде жұмыс істегендер мүлде концертті көрмеді", - деп жазады ашынған қала тұрғыны.

Белгілі болғандай, бұл жұмыс үшін оларға тек алғыс хат беруге уәде етілген.

"Сонымен қатар, ертерек кетуге немесе сұхбат беруге қатаң тыйым салынды, әйтпесе "қара тізімге" енгіземіз деп қорқытты. Айта кетейін, мұндай "үнсіз әрі тегін жұмыс күшін пайдалану" қаладағы барлық ірі іс-шарада тұрақты түрде болып тұрады. Балалардың құқығы бұзылып жатыр, ал ұйымдастырушылар персонал жалдауда айтарлықтай үнемдейді", - делінген Threads желісіндегі жазбада.

Бұл мәселе қоғам назарын аударды. Дегенмен, бәрі бірдей наразы болмаған. Әлеуметтік желілерде жағымды пікірлер де кездеседі — кейбіреулерінде су да, тамақ та болғанын айтады.

Қазақстандағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева түскен шағымдарға жауап берді.

"Алматыдағы концертке кәмелетке толмағандарды волонтер ретінде тарту мәселесі бойынша Балалардың құқықтарын қорғау комитетіне және уәкілетті органдарға барлық мән-жайды зерттеп, тиісті шаралар қабылдау үшін өтініш жолдадым", - деп жазды Зәкиева 12 тамыздағы Facebook-тегі жазбасында.

Айта кетейік, 2025 жылғы 10 тамызда Алматыдағы Лопестің шоуына 20 мыңнан астам адам барды. Олардың арасында 35-тен аса елдің қонақтары мен сегіз мыңнан астам шетелдік турист болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркістанда құтқарушылар сауда бутигіндегі жарылыстың алдын алды
Қоғам
21:59, Бүгін
Түркістанда құтқарушылар сауда бутигіндегі жарылыстың алдын алды
Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды
Қоғам
21:14, Бүгін
Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
Қоғам
20:40, Бүгін
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: