Алматыдағы ботаникалық бақ жұмыс кестесіне уақытша өзгерістер енгізді
Алматының ботаникалық бағы жұмыс кестесіне өзгерістер енгізді. Әлеуметтік желілерде жарияланған мәлімдемеге сәйкес, 2025 жылғы 26 тамыз – санитарлық күн, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандар айдың бірінші дүйсенбісі 1 қыркүйек демалыс күніне сәйкес келуіне байланысты санитарлық күн 26 тамызға ауыстырылғанын жеткізді.
"Сейсенбі, 26 тамызда Ботаникалық бақ келушілер үшін жабық болады".Ботаникалық бақтың баспасөз қызметі
Сондай-ақ, басқа күндері жұмыс кестесі өзгеріссіз қалатындығы атап өтілді.
"Ботаникалық бақ күн сайын сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін жұмыс жасайды. Кассадағы техникалық үзіліс: 15:00-15:30".
