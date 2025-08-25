#Қазақстан
Қоғам

Алматыдағы ботаникалық бақ жұмыс кестесіне уақытша өзгерістер енгізді

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, ботсад, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 12:28 Фото: Zakon.kz
Алматының ботаникалық бағы жұмыс кестесіне өзгерістер енгізді. Әлеуметтік желілерде жарияланған мәлімдемеге сәйкес, 2025 жылғы 26 тамыз – санитарлық күн, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандар айдың бірінші дүйсенбісі 1 қыркүйек демалыс күніне сәйкес келуіне байланысты санитарлық күн 26 тамызға ауыстырылғанын жеткізді.

"Сейсенбі, 26 тамызда Ботаникалық бақ келушілер үшін жабық болады".Ботаникалық бақтың баспасөз қызметі

Сондай-ақ, басқа күндері жұмыс кестесі өзгеріссіз қалатындығы атап өтілді.

"Ботаникалық бақ күн сайын сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін жұмыс жасайды. Кассадағы техникалық үзіліс: 15:00-15:30".

Бұған дейін Қазақстанда жаңа күріш сорты шығарылғандығын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
