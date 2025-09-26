#Қазақстан
Қоғам

"Шағым жоқ": Жеңіс Қасымбек Астанадағы жаңа жұмыс кестесіне көшу туралы

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 16:39 Фото: Zakon.kz
Астана әкімі Жеңіс Қасымбек бүгін, 2025 жылғы 26 қыркүйекте Мәжіліс кулуарында елордадағы бірқатар мемлекеттік қызметтердің жаңа жұмыс кестесіне көшуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер Астанадағы кесте өзгерістеріне байланысты қандай өзгерістер болғанын сұрады. Әкімнің айтуынша, мемлекеттік органдар жаңа кестеге бір ай көлемінде біртіндеп көшеді.

–Бір айдан кейін сіздерге қай көшеде қандай трафик бар, бір ай бұрын қандай болғаны туралы толық ақпарат беремін. Бұл процесс енді ғана басталды. Қазір білуімше, алты-жеті мемлекеттік орган жаңа кестеге көшкен. Процесс жүріп жатыр. Барлығына уақыт берілген, сондықтан бәрі қалыпты өтуде, – деді Қасымбек.

Журналистер ата-аналардың жаңа кесте жағдайында қалай үлгеріп жатқанын да сұрады. Олардың айтуынша, балаларын таңертең балабақшаға апарып, сағат 08:00-де жұмысқа үлгеру қиындық тудыруы мүмкін.

"Мысалы, әкімдікте ресми жұмыс күні 07:30-да басталады. Әр бөлімде балаларын мектепке немесе балабақшаға апаратын қызметкерлер бар. Оларда икемді кесте мүмкіндігі қарастырылған. Мәселен, балабақша жұмысы 08:00-де басталады. Сіздер бәрібір балаларды 07:30–07:45 аралығында апарасыздар ғой. Сондықтан бұл тұрғыда қатаң талап жоқ. Ондай адамдар көп емес. Бәрі қалыпты, жұмыс жүріп жатыр. Әкімдікте де, басқа жерде де реніш немесе түсінбеушілік жоқ. Барлығымыз жұмыс істеп жатырмыз. Біреу 15 минут кешігіп келеді, біреу ертерек келеді. Біз әр адамның жағдайын түсініп, икемді жұмыс жасауға мүмкіндік береміз. Олардан ешқандай шағым түскен жоқ", – деді Қасымбек.

Еске сала кетейік, 2025 жылғы 15 қыркүйектен бастап Астанадағы мемлекеттік ұйымдар жаңа жұмыс кестесіне көшті. Мұндай шешім жолдардағы таңғы және кешкі қарбалас уақыттағы жүктемені азайту үшін қабылданған болатын.

