Жеңіс Қасымбек отставкаға кете ме
Астана әкімі Жеңіс Қасымбек БАҚ-та және әлеуметтік желілерде таралған қызметтен кететіні туралы қауесетке қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазинформ" агенттігінің хабарлауынша, "Нұра" ауданының тұрғындарымен есеп беру кездесуінде қала басшысы мұндай ақпарат шындыққа жанаспайтынын айтты.
"Қауесеттерге сенбеңіздер. Ондай жалған ақпаратқа қатысты түсінік беру де маңызды деп ойлаймын", - деді Жеңіс Қасымбек.
Еске салайық, бұған дейін Астана әкімі Жеңіс Қасымбек 2025 жылғы 29 қазанда халықпен кездесуде аспалы метроны (LRT) кеңейту жоспары туралы айтып бергенін хабарлаған едік.
Жеңіс Қасымбек қалада жеңіл рельсті көлік жобасы (ЛРТ) жалғасатынын атап өтті.
