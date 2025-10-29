#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Қоғам

Жеңіс Қасымбек отставкаға кете ме

Жеңіс Қасымбек отставкаға кете ме, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 18:45 Сурет: akorda.kz
Астана әкімі Жеңіс Қасымбек БАҚ-та және әлеуметтік желілерде таралған қызметтен кететіні туралы қауесетке қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазинформ" агенттігінің хабарлауынша, "Нұра" ауданының тұрғындарымен есеп беру кездесуінде қала басшысы мұндай ақпарат шындыққа жанаспайтынын айтты.

"Қауесеттерге сенбеңіздер. Ондай жалған ақпаратқа қатысты түсінік беру де маңызды деп ойлаймын", - деді Жеңіс Қасымбек.

Еске салайық, бұған дейін Астана әкімі Жеңіс Қасымбек 2025 жылғы 29 қазанда халықпен кездесуде аспалы метроны (LRT) кеңейту жоспары туралы айтып бергенін хабарлаған едік.

Жеңіс Қасымбек қалада жеңіл рельсті көлік жобасы (ЛРТ) жалғасатынын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жеңіс Қасымбек жолдар туралы: Сапасыз орындалған жұмыстарды қабылдамаймыз
18:35, 27 наурыз 2023
Жеңіс Қасымбек жолдар туралы: Сапасыз орындалған жұмыстарды қабылдамаймыз
Астанадағы интернет сапасы: әкім Жеңіс Қасымбек тұрғындардың шағымына жауап берді
23:05, 24 қаңтар 2023
Астанадағы интернет сапасы: әкім Жеңіс Қасымбек тұрғындардың шағымына жауап берді
Жеңіс Қасымбек астаналықтарға үндеу жолдады
18:53, 09 желтоқсан 2022
Жеңіс Қасымбек астаналықтарға үндеу жолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: