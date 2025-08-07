#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
539.38
629.46
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
539.38
629.46
6.76
Мәдениет және шоу-бизнес

"Джей Ло көреді деп үміттенеміз!": Динара Сәтжанның қызының биі желіні тәнті етті

&quot;Джей Ло көреді деп үміттенеміз!&quot;: Динара Сәтжанның қызының биі желіні тәнті етті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 21:56 Сурет: pexels
Қазақстандық танымал тележүргізуші Динара Сәтжанның қызы Диана америкалық поп-дива Дженнифер Лопестің Birthday атты әніне билеп, жұрттың көңілінен шықты. Диананың еңбегі елеусіз қалмады – анасының оқырмандары оның өнеріне тәнті болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желі қолданушылары Диананың биін қызу талқылап, пікір жазып жатыр:

  • Диананың әртістік қабілеті бар, қандай әсерлі!
  • Дианочка, туған күніңмен, бөбегім! Армандарың орындалсын! Біз сені жақсы көреміз!
  • Джей Ло біздің харизмасы мол биші қызымызды көріп, лайк басады деп үміттенеміз! Осылай жалғастыра бер!
  • Тамаша өнер көрсетті! Энергиясы мен харизмасы от қой
  • Бар жағынан талантты
  • Нағыз сұлу!" деп жарыса жазды желі қолданушылары.

Айта кетейік, 10 тамыз күні Дженнифер Лопес 56 жасында Алматыда өнер көрсетпек. Ұйымдастырушылардың хабарлауынша, концертке билеттер толық сатылып кеткен.

Zakon.kz бұл ауқымды шоудың алдында көрермендер білуге тиіс маңызды мәліметтерді ұсыған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің анасы қызының тойынан кейінгі әсерін айтты
Мәдениет және шоу-бизнес
20:33, 07 тамыз 2025
Димаш Құдайбергеннің анасы қызының тойынан кейінгі әсерін айтты
Алматыда Дженнифер Лопестің концертіне баратын көрермендер нені білуі керек
Мәдениет және шоу-бизнес
18:24, 07 тамыз 2025
Алматыда Дженнифер Лопестің концертіне баратын көрермендер нені білуі керек
Еліміздің бес қаласында жоспарланған Jah Khalib-тің концерттері болмай қалуы мүмкін
Мәдениет және шоу-бизнес
19:50, 06 тамыз 2025
Еліміздің бес қаласында жоспарланған Jah Khalib-тің концерттері болмай қалуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: