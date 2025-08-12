#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Қоғам

Шымкентте ер адам ауруханадағы науқасқа қол жұмсап, полицияға бағынбаған

Шымкентте ер адам ауруханадағы науқасқа қол жұмсап, полицияға бағынбаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 19:20 Сурет: Zakon.kz
Шымкентте ер адам ауруханадағы науқасқа қол жұмсап, полицияға бағынбаған. Салдарынан зардап шеккендердің бірі жабық бас-ми жарақатын алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға сәті түсірілген видео әлеуметтік желіде тарады. Кадрлардан ер адамның былапыт сөз айтып, науқасты ұрып, полицейді итергені көрінеді. Бұл туралы "ҚазАқпарат" жазды.

Сондай-ақ, ол ұлтаралық араздық тудыруы мүмкін сөздер айтқан.

Қала денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, жанжал 9 тамыз түнде № 1 қалалық клиникалық аурухананың қабылдау бөлімінде болған. Пациенттермен бірге келген азаматтар арасында дау шығып, бір адам жарақат алып, ауруханаға жатқызылған. Оның жағдайы тұрақты. Оқиға жайлы дереу полицияға хабарланған.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Полиция департаментінің хабарлауынша, оқиғаның мән-жайын анықтау үшін кешенді тергеу жүріп жатыр. Тергеу барысы полиция басшылығының бақылауында.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркістанда құтқарушылар сауда бутигіндегі жарылыстың алдын алды
Қоғам
21:59, Бүгін
Түркістанда құтқарушылар сауда бутигіндегі жарылыстың алдын алды
Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды
Қоғам
21:14, Бүгін
Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
Қоғам
20:40, Бүгін
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: