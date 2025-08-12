Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды
Соттың анықтағаны
27 маусым 2025 жылы Жетісай ауданы Алғабас ауылында сотталушы Т. жанжал кезінде жәбірленуші А.-ны жіппен қылқындырған. Нәтижесінде жәбірленуші сол жерде көз жұмған.
Қылмысын жасыру үшін, Т. мәйітті өз үйінің ауласында көмген.
Сондай-ақ, сотталушы Т. өз үйінде ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруының 32-дана оқ-дәрілерін заңсыз сақтаған.
Дәлелдер
Сотталушының кінәсі, қылмысты мойындаған жауаптарымен, куәлердің жауаптарымен, сот сараптама қорытындыларымен және істің басқада құжаттарымен толық дәлелденді.
Тараптардың ұстанымы
Прокурор – Т.-ны бұрын соңды аса ауыр қылмыс жасағанын ескеріп, 20 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады.
Сотталушы Т. кінәсін мойындап, жеңіл жаза тағайындауды сұрады.
Сот, Т.-нің кәмелетке толмаған баласының болуын жеңілдететін мән-жай деп танып, ал ауырлататын мән-жайға қылмыстың қауіпті қайталануын таныды.
Сот үкімі
11 тамыз 2025 жылы сот үкімімен Т.-ға 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Сондай-ақ 10 млн. теңге көлемінде моральдық шығын өндірілді.