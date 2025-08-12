#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Қоғам

Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды

Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені және оқ-дәрілерді сақтағаны үшін 20 жылға сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 21:14 Сурет: Zakon.kz
Түркістан облысының ҚІЖМА соты, ҚК-нің 99-бабының 1-бөлігімен - адам өлтіру, 287-бабының 3-бөлігімен - оқ-дәрілерді заңсыз алу және сақтау бабымен айыпталған Т.-ға қатысты қылмыстық істі қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың анықтағаны

27 маусым 2025 жылы Жетісай ауданы Алғабас ауылында сотталушы Т. жанжал кезінде жәбірленуші А.-ны жіппен қылқындырған. Нәтижесінде жәбірленуші сол жерде көз жұмған.

Қылмысын жасыру үшін, Т. мәйітті өз үйінің ауласында көмген.

Сондай-ақ, сотталушы Т. өз үйінде ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруының 32-дана оқ-дәрілерін заңсыз сақтаған.

Дәлелдер

Сотталушының кінәсі, қылмысты мойындаған жауаптарымен, куәлердің жауаптарымен, сот сараптама қорытындыларымен және істің басқада құжаттарымен толық дәлелденді.

Тараптардың ұстанымы

Прокурор – Т.-ны бұрын соңды аса ауыр қылмыс жасағанын ескеріп, 20 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады.

Сотталушы Т. кінәсін мойындап, жеңіл жаза тағайындауды сұрады.

Сот, Т.-нің кәмелетке толмаған баласының болуын жеңілдететін мән-жай деп танып, ал ауырлататын мән-жайға қылмыстың қауіпті қайталануын таныды.

Сот үкімі

11 тамыз 2025 жылы сот үкімімен Т.-ға 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Сондай-ақ 10 млн. теңге көлемінде моральдық шығын өндірілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркістанда құтқарушылар сауда бутигіндегі жарылыстың алдын алды
Қоғам
21:59, Бүгін
Түркістанда құтқарушылар сауда бутигіндегі жарылыстың алдын алды
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
Қоғам
20:40, Бүгін
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
13 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ, дауыл және өрт қаупі күтіледі
Қоғам
20:14, Бүгін
13 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ, дауыл және өрт қаупі күтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: