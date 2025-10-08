#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Оқиғалар

Оқушы қызға азғындық жасаған көпбалалы мұғалім сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысында ҚР ҚК-нің 124-бабының 2-бөлігімен айыпталған көпбалалы мұғалімге қатысты қылмыстық іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістан облыстық сотының мәліметіне сүйенсек, ер адам Қазығұрт ауданында орналасқан жалпы білім беру мектебінің бірінде дене шынықтыру мұғалімі қызметін атқарған.

"Ол өзіне балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген адам бола тұра, 20 қаңтар 2025 жылы, өзінің автокөлігінде, 2010 жылы туылған жәбірленушіге күш қолданбай азғындық әрекеттерді жасаған",- делінген мәліметте.

Прокурор сотталушыны тағылған айып бойынша кінәлі деп танып, оған белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, 12 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Алайда, айыпталушы өз кінәсін мойындамай, өзінің әрекетін жеңіл бапқа қайта ауыстыруды сұрады.

Осылайша, сот оны белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, 12 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды
21:14, 12 тамыз 2025
Өз ауласына көмген: Түркістан облысының тұрғыны адам өлтіргені үшін 20 жылға сотталды
Павлодарда жиеніне азғындық жасаған ер адам сотталды
20:47, 21 мамыр 2024
Павлодарда жиеніне азғындық жасаған ер адам сотталды
Ақмолада мефедронды заңсыз өткізген студент 6 жылға сотталды
10:04, 24 қараша 2022
Ақмолада мефедронды заңсыз өткізген студент 6 жылға сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: