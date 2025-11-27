Шымкентте әйелінің жағын сындырған ер адам бас бостандығынан айырылды
Тергеу мәліметтері бойынша, жанжал 2024 жылғы 1 мамырда кешкі уақытта Шымкент қаласы, Жаңаталап шағын ауданында болған. Ер адам өзінің азаматтық некедегі жұбайы С-мен жанжалдасып, оған бет тұсынан бірнеше рет соққы жасап, жағын сындырған. Сараптама жарақатты денсаулыққа ауырлығы орташа зиян келтіру деп бағалады.
Сотталушының кінәсі іс бойынша жинақталған құжаттармен дәлелденеді. Прокурор сотталушыға 1 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Жәбірленуші, сотталушыға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды және азаматтық талап арызды қанағаттандыруды сұрады. Сотталушы кінәсін ішінара мойындап, өзін ақтауды сұрады.
Сот, сотталушының қылмыстық жауапкершілікті жеңілдететін мән-жайлар ретінде кінәсін ішінара мойындағанын ескерді, ал ауырлататын мән-жай анықталмады.
Сот, О-ны ҚР ҚК-нің 107-бабының 3-бөлігімен кінәлі деп танып, оған 1 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Азаматтық талап арыз ішінара қанағаттандырылды.
Үкім заңды күшіне енбеді.
