#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
542.29
629.54
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
542.29
629.54
6.77
Қоғам

Алматыда полиция "Кар Сити" автоорталығына аумағында бақылауды күшейтті

Алматыда полиция &quot;Кар Сити&quot; автоорталығына аумағында бақылауды күшейтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 11:27 Сурет: Алматы ПД баспасөз қызметі
Әуезов ауданының полицейлері "Кар Сити" сауда орталығы аумағында жергілікті рейдтік іс-шара өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рейд барысында анықталды:

  • рұқсат етілмеген сауда жасау,
  • азаматтарға тиісіп мазасын алу,
  • жұмыс орындарында және техникалық қызмет көрсету станцияларында темекі шегу,
  • қоқыс пен автокөлік бөлшектерін рұқсат етілмеген жерлерде сақтау деректері.
"Сондай-ақ, алкогольді ішімдіктер ішу және ұсақ бұзақылық әрекеттерінің жолы кесілді.Әкімшілік жауапкершілікке 38 адам тартылды. Полицияға жедел есепке алынған 39 адам жеткізілді, олардың арасында төртеуі — шетел азаматтары, сондай-ақ ата-анасының рұқсатынсыз жұмыс істеген кәмелетке толмағандар бар",- деп мәлімдеді ведомство.

Сондай-ақ, көлік құралдарын рұқсат етілмеген жерлерге қойып кеткені үшін 27 жүргізуші жауапкершілікке тартылды, 9 автокөлік айыппұл тұрағына қойылды.

Ведомство рейдтік іс-шаралар тұрақты түрде жалғасатынын да қоса айтты.

Бұған дейін Санкт-Петербургте ТМД елдерінің ішкі істер министрлері кеңесінің отырысы өткендігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Түркістандағы ҚМА-ның арнайы операциясы: заңсыз бизнесті ұйымдастырушыларға үкім шығарылды
Қоғам
11:43, Бүгін
Түркістандағы ҚМА-ның арнайы операциясы: заңсыз бизнесті ұйымдастырушыларға үкім шығарылды
Тоғыз жаңғыртылған шекара: Қазақстан кеден инфрақұрылымын қалай өзгертіп жатыр
Қоғам
11:11, Бүгін
Тоғыз жаңғыртылған шекара: Қазақстан кеден инфрақұрылымын қалай өзгертіп жатыр
Қазақстандықтардың арасында кімдер мемлекеттен 1,5 млн теңге ала алады
Қоғам
10:52, Бүгін
Қазақстандықтардың арасында кімдер мемлекеттен 1,5 млн теңге ала алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: