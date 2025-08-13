Алматыда полиция "Кар Сити" автоорталығына аумағында бақылауды күшейтті
Сурет: Алматы ПД баспасөз қызметі
Әуезов ауданының полицейлері "Кар Сити" сауда орталығы аумағында жергілікті рейдтік іс-шара өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Рейд барысында анықталды:
- рұқсат етілмеген сауда жасау,
- азаматтарға тиісіп мазасын алу,
- жұмыс орындарында және техникалық қызмет көрсету станцияларында темекі шегу,
- қоқыс пен автокөлік бөлшектерін рұқсат етілмеген жерлерде сақтау деректері.
"Сондай-ақ, алкогольді ішімдіктер ішу және ұсақ бұзақылық әрекеттерінің жолы кесілді.Әкімшілік жауапкершілікке 38 адам тартылды. Полицияға жедел есепке алынған 39 адам жеткізілді, олардың арасында төртеуі — шетел азаматтары, сондай-ақ ата-анасының рұқсатынсыз жұмыс істеген кәмелетке толмағандар бар",- деп мәлімдеді ведомство.
Сондай-ақ, көлік құралдарын рұқсат етілмеген жерлерге қойып кеткені үшін 27 жүргізуші жауапкершілікке тартылды, 9 автокөлік айыппұл тұрағына қойылды.
Ведомство рейдтік іс-шаралар тұрақты түрде жалғасатынын да қоса айтты.
