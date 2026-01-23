Қазақстанда полиция жүргізушілерге бақылауды күшейтті
Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметінің мәліметіне сәйкес, шара 2026 жылғы 23–25 қаңтар аралығында республика аумағында өткізіледі. Оның мақсаты – жол-көлік оқиғаларының санын азайту, жол қозғалысы саласындағы құқық бұзушылықтарды алдын алу және тоқтату, сондай-ақ заңдылықты нығайту.
"Акция барысында полиция қызметкерлері басқа мемлекеттік органдар өкілдерімен бірлесе отырып, жол қауіпсіздігін қадағалайды, әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтайды және халыққа түсіндіру және профилактикалық жұмыстар жүргізеді", – делінген ІІМ хабарламасында.
Арнайы назар аударылатын бағыттар:
- жолаушылар тасымалы қауіпсіздігі,
- жалған немесе жоқ мемлекеттік нөмірлі көліктерді анықтау,
- қауіпті жүргізушілердің әрекеттерін тоқтату.
Сонымен қатар, жол қозғалысы ережелерін сақтау және ауа райы нашарлаған кезде қауіпсіздік талаптарының орындалуын қатаң бақылау күшейтілген.
Айта кетейік, 2026 жылдан бастап Қазақстанда міндетті автосақтандыру жүйесіне өзгерістер енгізіледі. Бұл өзгертулер алғаш рет сақтандыру келісімін жасайтын жүргізушілерге (авто- және мотокөлік иелері) және барлық көлік иелеріне аймақтық коэффициенттердің жаңартылуы арқылы қолданылады.