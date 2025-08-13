#Қазақстан
Қоғам

"Алматы электр станциялары" АҚ-ға 4,4 млрд теңге айыппұл салынды

"Алматы электр станциялары" АҚ-ға 4,4 млрд теңге айыппұл салынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 16:03
"Алматы электр станциялары" АҚ сот шешімімен бәсекелестік туралы заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жөнінде бүгін, 2025 жылғы 13 тамызда ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі мәлімдеді.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, бұл шешім Алматы қаласы бойынша Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің департаменті жүргізген тергеп-тексеру нәтижелері негізінде шығарылған.

Бұл ретте, тергеп-тексеру Алматы индустриялық аймағында қызметін жүзеге асыратын нарық субъектілерінің құқықтарын қорғау мақсатында басталған.

Индустриялық аймақ – жеке кәсіпкерлікке мемлекеттік қолдау көрсету мақсатында құрылған және Алматы қаласында өнеркәсіптің басым бағыттарын дамытуға арналған. Оның аумағында 118 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген, олардың жалпы инвестиция көлемі 400 млрд теңгеден асады. Энергия ресурстарын жеткізу және тұтыну шығындарын азайту үшін мемлекет тарапынан тікелей ЖЭО-2 шиналарына қосылған желілер жүргізілген.

Департаменттің тергеп-тексеруі барысында "АлЭС" АҚ индустриялық аймақта қалалық электр желілерінің болмауына қарамастан, энергиямен жабдықтаушы ұйымды аффилиирленген электр жеткізуші ұйымның желілері арқылы берілетін қосымша электр энергиясын сатып алуға міндеттегені анықталды.

"Тергеп-тексеру нәтижелері бойынша "АлЭС" АҚ-қа қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 159-бабының 3-1 бөлігіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалды. Сот "АлЭС" АҚ-ты 4,4 млрд теңге мөлшерінде айыппұл түріндегі әкімшілік жауапкершілікке тартты. Бүгінгі күні қаулы заңды күшіне енді, айыппұл толық көлемде төленді",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Қазақстанда қандай жағдайда банктік шоттар бұғатталуы мүмкін екенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматының орталығында екі қабатты ғимарат бұзылып жатыр
Қоғам
17:16, Бүгін
Алматының орталығында екі қабатты ғимарат бұзылып жатыр
Денсаулық сақтау министрлігі жүкті әйелдерге үндеу жасады
Қоғам
17:00, Бүгін
Денсаулық сақтау министрлігі жүкті әйелдерге үндеу жасады
Қазақстанда әлеуметтік жеңілдіктерді қайта қарау жоспарлануда
Қоғам
16:34, Бүгін
Қазақстанда әлеуметтік жеңілдіктерді қайта қарау жоспарлануда
