Ақтөбеде мұнайгаз компаниясына 36 млн теңге айыппұл салынды
Бұл шешімнің негізі Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің (БҚДА) Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізген тергеп-тексерудің нәтижелері болды.
"Тергеу барысында компания сұйытылған мұнай газын (СМГ) өткізу нарығында үстем жағдайын теріс пайдаланып, әріптестеріне экономикалық және техникалық тұрғыдан тиімсіз шарттарды мәжбүрлі түрде қабылдатқаны анықталды. Атап айтқанда, СМГ жеткізу шарттарында төлем мерзімі үш банктік күннен аспауға тиіс деп көрсетілген, ал қолданыстағы нормалар бес жұмыс күні ішінде төлем жасауға мүмкіндік береді. Қатаң талаптарға келіспеген контрагенттер жеткізілімдерден шеттетілген". БҚДА баспасөз қызметі
Сонымен қатар, қосымша келісімдерде технологиялық тұрғыдан негізсіз талаптар қамтылған: автоцистерналар геометриялық көлемінің тек 85%-на дейін ғана толтырылуы тиіс болды. Нарық қатысушыларының пікірінше, бұл талап логистикалық қиындықтар туғызып, жасанды түрде тиеу көлемін шектеді және компания серіктестерін әдейі тиімсіз жағдайға қойды.
"Сондай-ақ тергеу барысында "СНПС Ақтөбемұнайгаз" АҚ техникалық мүмкіндігі бола тұра, автокөлікпен жеткізілетін СНГ өндірісін негізсіз шектегені анықталды, бұл басқа нарық қатысушыларының құқықтарын бұзды. Монополияға қарсы органның барлық қорытындыларын сот растап, компанияға 36 752 688 теңге мөлшерінде айыппұл салынды", делінген хабарламада.
Сондай-ақ монополияға қарсы органның нұсқамасына сәйкес, "СНПС Ақтөбемұнайгаз" АҚ заң бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдағаны да нақтыланады: сұйытылған газдың орташа тәуліктік өндірісі 114 тоннаға дейін арттырылды, ал тамыз айындағы автокөлікпен тиеу көлемі 3532 тоннаны құрады.
Бұған дейін Энергетика министрлігі АИ-95 маркалы бензин жағдайына қатысты мәлімдеме жасаған болатын.