#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Экономика және бизнес

Ақтөбеде мұнайгаз компаниясына 36 млн теңге айыппұл салынды

Мұнайгаз, компания, Ақтөбе, айыппұл, экология, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 17:24 Сурет: БҚДА баспасөз қызметі
Ақтөбе қаласының Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі соты "СНПС Ақтөбемұнайгаз" акционерлік қоғамын бәсекелестік туралы заңнама талаптарын бұзғаны үшін айыпты деп таныды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл шешімнің негізі Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің (БҚДА) Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізген тергеп-тексерудің нәтижелері болды.

"Тергеу барысында компания сұйытылған мұнай газын (СМГ) өткізу нарығында үстем жағдайын теріс пайдаланып, әріптестеріне экономикалық және техникалық тұрғыдан тиімсіз шарттарды мәжбүрлі түрде қабылдатқаны анықталды. Атап айтқанда, СМГ жеткізу шарттарында төлем мерзімі үш банктік күннен аспауға тиіс деп көрсетілген, ал қолданыстағы нормалар бес жұмыс күні ішінде төлем жасауға мүмкіндік береді. Қатаң талаптарға келіспеген контрагенттер жеткізілімдерден шеттетілген".  БҚДА баспасөз қызметі

Сонымен қатар, қосымша келісімдерде технологиялық тұрғыдан негізсіз талаптар қамтылған: автоцистерналар геометриялық көлемінің тек 85%-на дейін ғана толтырылуы тиіс болды. Нарық қатысушыларының пікірінше, бұл талап логистикалық қиындықтар туғызып, жасанды түрде тиеу көлемін шектеді және компания серіктестерін әдейі тиімсіз жағдайға қойды.

"Сондай-ақ тергеу барысында "СНПС Ақтөбемұнайгаз" АҚ техникалық мүмкіндігі бола тұра, автокөлікпен жеткізілетін СНГ өндірісін негізсіз шектегені анықталды, бұл басқа нарық қатысушыларының құқықтарын бұзды. Монополияға қарсы органның барлық қорытындыларын сот растап, компанияға 36 752 688 теңге мөлшерінде айыппұл салынды", делінген хабарламада.

Сондай-ақ монополияға қарсы органның нұсқамасына сәйкес, "СНПС Ақтөбемұнайгаз" АҚ заң бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдағаны да нақтыланады: сұйытылған газдың орташа тәуліктік өндірісі 114 тоннаға дейін арттырылды, ал тамыз айындағы автокөлікпен тиеу көлемі 3532 тоннаны құрады.

 Бұған дейін Энергетика министрлігі АИ-95 маркалы бензин жағдайына қатысты мәлімдеме жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасын қабылдады
Экономика және бизнес
18:42, Бүгін
Мемлекет басшысы "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасын қабылдады
Мемлекеттік қызметкерлердің ұлттық мессенджерге қашан көшетіні белгілі болды
Экономика және бизнес
17:12, Бүгін
Мемлекеттік қызметкерлердің ұлттық мессенджерге қашан көшетіні белгілі болды
Бектенов Шолпан-Ата қаласында ЕҮАК-тың шағын құрамдағы отырысына қатысты
Экономика және бизнес
19:59, 14 тамыз 2025
Бектенов Шолпан-Ата қаласында ЕҮАК-тың шағын құрамдағы отырысына қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: