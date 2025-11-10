#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Құқық

Желідегі видео: елордалық жүргізуші жол үстіндегі әдепсіз әрекеті үшін айыппұл арқалады

Көлік, жүргізуші, Астана, әдепсіздік, айыппұл, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 17:52 Сурет: pixabay
Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты ұсақ бұзақылық жасау фактісі бойынша ер адамға қатысты істі қарады. Ол жол үстінде көршілес көліктің жолаушысына әдепсіз ишарат (ым) танытқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сотта 2025 жылғы 1 қарашада М. автокөлікті басқара отырып, жол үстінде көршілес көліктің жолаушысына әдепсіз іс-қимыл жасап (ым), қоғамдық тәртіп пен азаматтардың тыныштығын бұзып, өзге адамдарға айқын құрметсіздік білдіргені анықталды.

Құқық бұзушылықтың мән-жайлары іс материалдарымен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамамен, М.-ның өз түсініктемесімен, сондай-ақ Instagram әлеуметтік желісінде жарияланған бейнежазбамен дәлелденген.

Сот отырысында М. өз кінәсін мойындап, жасаған ісіне өкінетінін білдірді және көршілес көліктің жолаушысы оның жол қиылысында әрекет жасау ережесін бұзғанын видеоға түсіріп отырғанын, бұл жағдай ашуын тудырғанын, соның салдарынан әдепсіз қимыл (ым) жасағанын жеткізді.

Соттың қаулысымен М. ӘҚБтК 434-бабының 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 78 640 теңге мөлшерінде айыппұл түріндегі әкімшілік жаза тағайындалды.

Аталған қаулы заңды күшіне енген жоқ.

 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
№138 автобустағы лаң: Алматыда қызды балағаттаған ер адам 48 300 теңге айыппұл арқалады
20:07, 19 қазан 2023
№138 автобустағы лаң: Алматыда қызды балағаттаған ер адам 48 300 теңге айыппұл арқалады
Қоғамдық орында үлкен дәретке отырған елордалық видеоға түсіп қалған
16:42, 22 қыркүйек 2024
Қоғамдық орында үлкен дәретке отырған елордалық видеоға түсіп қалған
Ақтауда бортсерікпен жанжалдасқан ер адамға үкім шықты
09:52, 24 сәуір 2025
Ақтауда бортсерікпен жанжалдасқан ер адамға үкім шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: