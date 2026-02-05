Жол апатынан апалы-сіңілі қаза тапты: Орал қаласында дау тудырған ЖКО бойынша сот басталды
Аталған күні Chevrolet Cobalt пен Toyota Mark X автокөліктері соқтығысқан. Апат салдарынан Chevrolet көлігінің 41 және 32 жастағы жолаушылары қаза тапты. Кейіннен олардың апалы-сіңлілі екені анықталды.
Айыпталушылар орындығында 50 жастағы Chevrolet жүргізушісі отыр. Оған ҚР Қылмыстық кодексінің 345-бабының 4-бөлігі – "Жол қозғалысы ережелерін бұзу абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соғу" бабы бойынша айып тағылып отыр.
Айыптау материалдарына сәйкес, қайғылы оқиға күні айыпталушы Маншүк Мәметова көшесімен келе жатып, Кердері көшесіне қарай солға бұрылған кезде Toyota Mark X көлігіне жол бермеген.
"Chevrolet жүргізушісі жол қозғалысы ережелерін бірнеше рет бұзған. Соқтығыс салдарынан жолаушы Маржангүл Нұрғалиева жол апаты болған күні жансақтау бөлімінде көз жұмды. Ал екінші жолаушы Ақгүлім Нұрғалиева жеті күннен кейін, есін жимастан қайтыс болды", – деп мәлімдеді мемлекеттік айыптаушы Айбек Қонар.
Сот-медициналық сараптама Маржангүл Нұрғалиеваның өліміне ішкі ағзалардың көп жарақаттануы, сүйек сынықтары және миға қан құйылуы себеп болғанын анықтады. Оның әпкесі де ауыр жарақат алған: миға қан құйылу және ашық бас-ми жарақаты тіркелген.
Марқұмдардың туыстарының айтуынша, әйелдер көлікте такси жолаушысы ретінде отырған. Ақгүлім Нұрғалиеваның артында 15 жастағы ұлы мен екі жасар қызы қалды. Ал сіңлісі Маржангүл 2025 жылғы 25 қыркүйекте ұзатылуы тиіс екен.
Сондай-ақ айыпталушы істі алқабилердің қатысуымен қарау туралы өтініш білдіргені айтылды. Судья Асланбек Дүйсенғалиев бұл өтінішті қанағаттандырды.