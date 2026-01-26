#Халық заңгері
Құқық

Ержан Бабақұмаровтың өліміне қатысты сот отырысы жабық есік жағдайында өтуде

Сот отырысы, Астана, Ержан Бабақұмаровтың өлімі, жабық есік жағдайында , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 17:06 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астананың Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 2026 жылғы 26 қаңтарда Ержан Бабақұмаровтың өліміне қатысты істің алдын ала тыңдалымы басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот жабық есік жағдайында өтіп жатыр. Отырыс басталғанға дейін БАҚ өкілдеріне отырыс екі тараптың өтініші бойынша жабық тәртіппен өткізілетіні хабарланды.

Алайда, бір сағаттан кейін жағдай өзгеріп, барлық журналистерге сот отырысына қатысуға рұқсат берілді. Бірақ, іс жүзінде журналистер сот залына жіберілмеді, өйткені барлық кабинет бос болмады. Осыдан кейін журналистер баспасөз орталығына орналастырылып, сотты тікелей эфирден көру мүмкіндігі туды.

Сот отырысының басталуы уақыты сағат 15:00-ге белгіленген болатыр, алайда ол тағы бір сағатқа кері шегерілді. Журналистерге бұған сотталушыларды сот залына жеткізуінің кешеуілдеуімен байланысты екені айтылды.

"Қылмыстық кодекстің 99-бабының 1-бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген айыппен айыпталушыға қатысты қылмыстық іс қаралуда. Сот жәбірленушінің қорғаушы өкілдерінің өтінішін қанағаттандыру туралы шешім шығарды. Қылмыстық іс жабық есік жағдайында қаралатын болады. Осы шығарылған қаулы түпкілікті болып табылады. Ол шағымдануға және наразылық білдіруге жатпайды", – деді судья.

Сот, Астана, Ержан Бабақұмаровтың өлімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 17:06

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Судьяның айтуынша, бұл процесс қаза тапқан марқұмның кәмелетке толмаған балаларының мүдделерін қорғау және өмірге қарсы аса ауыр қылмыстың егжей-тегжейлерінің жария талқысына жол бермеу мақсатында жабық өтпек.

Осыдан кейін соттан жүргізілген трансляция тоқтатылды.

2025 жылғы 30 қазанда әлеуметтік желіде Алматы әкімінің бұрынғы орынбасары Ержан Бабақұмаровтың Астанада соққыға жығылғаны, одан кейін қайтыс болғаны туралы ақпарат пайда болған


