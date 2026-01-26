Ержан Бабақұмаровтың өліміне қатысты сот отырысы жабық есік жағдайында өтуде
Сот жабық есік жағдайында өтіп жатыр. Отырыс басталғанға дейін БАҚ өкілдеріне отырыс екі тараптың өтініші бойынша жабық тәртіппен өткізілетіні хабарланды.
Алайда, бір сағаттан кейін жағдай өзгеріп, барлық журналистерге сот отырысына қатысуға рұқсат берілді. Бірақ, іс жүзінде журналистер сот залына жіберілмеді, өйткені барлық кабинет бос болмады. Осыдан кейін журналистер баспасөз орталығына орналастырылып, сотты тікелей эфирден көру мүмкіндігі туды.
Сот отырысының басталуы уақыты сағат 15:00-ге белгіленген болатыр, алайда ол тағы бір сағатқа кері шегерілді. Журналистерге бұған сотталушыларды сот залына жеткізуінің кешеуілдеуімен байланысты екені айтылды.
"Қылмыстық кодекстің 99-бабының 1-бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген айыппен айыпталушыға қатысты қылмыстық іс қаралуда. Сот жәбірленушінің қорғаушы өкілдерінің өтінішін қанағаттандыру туралы шешім шығарды. Қылмыстық іс жабық есік жағдайында қаралатын болады. Осы шығарылған қаулы түпкілікті болып табылады. Ол шағымдануға және наразылық білдіруге жатпайды", – деді судья.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Судьяның айтуынша, бұл процесс қаза тапқан марқұмның кәмелетке толмаған балаларының мүдделерін қорғау және өмірге қарсы аса ауыр қылмыстың егжей-тегжейлерінің жария талқысына жол бермеу мақсатында жабық өтпек.
Осыдан кейін соттан жүргізілген трансляция тоқтатылды.
2025 жылғы 30 қазанда әлеуметтік желіде Алматы әкімінің бұрынғы орынбасары Ержан Бабақұмаровтың Астанада соққыға жығылғаны, одан кейін қайтыс болғаны туралы ақпарат пайда болған.