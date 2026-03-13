Астанада блогер жұпқа қатысты сот процесі басталды
Айыпталушылардың адвокаты мен өздері істі жабық сот отырысында қарауды сұрап өтініш білдірді. Алайда судья бұл өтінішті қанағаттандырмады.
Сонымен қатар айыпталушылар бұқаралық ақпарат құралдарына оларды фотоға түсіруге тыйым салу туралы өтініш білдірді. Бұл өтініш сот тарапынан қанағаттандырылды.
Сотта айыпталушылар 2 ақпаннан бері үйқамақта отырғаны да еске салынды.
2025 жылғы 24 тамызда Құмар ойын бизнесін және лотереяны реттеу комитеті әлеуметтік желілерде бағалы сыйлықтар ойнататын блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегенованың әрекеттерін лотерея қызметі туралы заң талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексере бастағаны белгілі болды.
5 қыркүйекте Астананың Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Ерболат Жанабыловқа қатысты заңсыз лотерея ұйымдастыру фактісі бойынша іс қаралды. Ал 15 қыркүйекте Эльмира Төлегеноваға қатысты іс қаралған. Миллионнан астам оқырманы бар блогер өз ұстанымын білдірген.
Айыптау тарапының пікірінше, блогерлер отбасы ұйымдастырған курстар жасырын лотереяны жасыру үшін қолданылған.
Кейін Жанабылов пен Төлегеноваға қатысты материалдар Қаржылық мониторинг агенттігіне қылмыстық іс қозғау үшін жолданды.
16 қазанда агенттік блогерлерге қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлаған.