Қоғам

Астанада блогер Жаңабыловтың жұбайының үстінен сот басталды

Астанада блогер Жаңабыловтың жұбайының үстінен сот басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 11:33
2025 жылдың 15 қыркүйегінде Астанадағы Әкімшілік істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотта блогер Ерболат Жаңабыловтың жұбайы – Эльмира Төлегеноваға қатысты заңсыз лотерея өткізу дерегі бойынша іс қарала бастады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Адвокат Олег Черновтың айтуынша, оған тағылған айыптар күйеуіне тағылған айыптармен бірдей. Яғни, Эльмира Төлегенова заңсыз лотереялық қызметке қатысқан деген күдікке ілінген.

Бүгінгі сотта ерлі-зайыптылардың үстінен қозғалған екі іс те қаралуы тиіс.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Еске салсақ, 2025 жылғы 5 қыркүйекте осы сотта блогер Ерболат Жаңабыловқа қатысты дәл осындай іс қаралған болатын.

Уәкілетті органдардың мәліметінше, Ерболат Жаңабылов өзінің Instagram желісіндегі "zhanabylov_e" аккаунты арқылы көлік, ақша және бағалы сыйлықтарды ойнатқан. Бұл әрекет заңсыз лотерея ретінде бағаланған. Белгілі болғандай, қатысушылар "Zhana Busunes" ЖШС-нің оқыту курстарына 30 мың теңге төлеп қатысқан.

2025 жылы 24 тамызда Ойын бизнесі мен лотереяны реттеу комитеті әлеуметтік желіде бағалы сыйлықтар ұтысын өткізетін жоғарыда аталған блогерлердің лотерея қызметі туралы заңнама талаптарына сәйкестігін тексеруді бастағаны белгілі болды.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Автокөлік, ақша және бағалы сыйлықтар ұтысы: Астанада блогер Ерболат Жаңабыловтың ісі бойынша сот басталды
11:46, 05 қыркүйек 2025
Автокөлік, ақша және бағалы сыйлықтар ұтысы: Астанада блогер Ерболат Жаңабыловтың ісі бойынша сот басталды
Астанада блогер Ерболат Жанәбіловке қатысты іс қаралады
19:54, 04 қыркүйек 2025
Астанада блогер Ерболат Жанәбіловке қатысты іс қаралады
Полицейлер балалардың цифрлық сауаттылығы неліктен маңызды екенін айтып берді
13:46, Бүгін
Полицейлер балалардың цифрлық сауаттылығы неліктен маңызды екенін айтып берді
