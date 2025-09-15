Астанада блогер Жаңабыловтың жұбайының үстінен сот басталды
Адвокат Олег Черновтың айтуынша, оған тағылған айыптар күйеуіне тағылған айыптармен бірдей. Яғни, Эльмира Төлегенова заңсыз лотереялық қызметке қатысқан деген күдікке ілінген.
Бүгінгі сотта ерлі-зайыптылардың үстінен қозғалған екі іс те қаралуы тиіс.
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Еске салсақ, 2025 жылғы 5 қыркүйекте осы сотта блогер Ерболат Жаңабыловқа қатысты дәл осындай іс қаралған болатын.
Уәкілетті органдардың мәліметінше, Ерболат Жаңабылов өзінің Instagram желісіндегі "zhanabylov_e" аккаунты арқылы көлік, ақша және бағалы сыйлықтарды ойнатқан. Бұл әрекет заңсыз лотерея ретінде бағаланған. Белгілі болғандай, қатысушылар "Zhana Busunes" ЖШС-нің оқыту курстарына 30 мың теңге төлеп қатысқан.
2025 жылы 24 тамызда Ойын бизнесі мен лотереяны реттеу комитеті әлеуметтік желіде бағалы сыйлықтар ұтысын өткізетін жоғарыда аталған блогерлердің лотерея қызметі туралы заңнама талаптарына сәйкестігін тексеруді бастағаны белгілі болды.