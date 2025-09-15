#Қазақстан
Қоғам

Айыптау тарабы блогер Толегенованың ісін қылмыстық деп қайта қарауды сұрады

2025 жылғы 5 қыркүйекте Астанадағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік істер жөніндегі сотта блогер Эльмира Толегеноваға қатысты істі қарау барысында айыптау тарабы әкімшілік өндірісті тоқтатып, істі қылмыстыққа қайта саралау туралы өтініш білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 15:53 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылғы 5 қыркүйекте Астанадағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік істер жөніндегі сотта блогер Эльмира Толегеноваға қатысты істі қарау барысында айыптау тарабы әкімшілік өндірісті тоқтатып, істі қылмыстыққа қайта саралау туралы өтініш білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Айыптау тарапының өкілі, Құмар ойын бизнесін реттеу комитетінің өкілі Абдель Балтеги комитет бұған дейін ұсынған барлық уәждер Толегенованың әкімшілік құқық бұзушылық жасағанын растайтынын атап өтті.

"Сонымен қатар, Толегенованың әрекеттерін сотта қарау барысында әкімшілік іс аясында жауап беру мүмкін емес көптеген сұрақтар туындады. Мысалы, "Жаңа бизнес" курстары қандай құндылыққа ие? Қандай да бір қауымдастықтар бар ма? Бұл курстардың бағасы қанша? Ұтыс ойынының жеңімпазын неге тікелей эфирде лототрон емес, автоматтандырылған бағдарлама анықтады? Осы бағдарламалық жасақтамада қандай алгоритм көрсетілген?" – деді ол.

Балтегидің айтуынша, бұл сұрақтардың барлығы Толегенованың әрекеттерінде алаяқтық немесе заңсыз кәсіпкерлік сияқты қылмыстық сипаттағы белгілердің бар екенін көрсетеді.


"Осыған байланысты, құрметті сот, ҚР ӘҚБтК-нің 742-бабына сәйкес, ӘҚБтК-нің 445-бабы 1-бөлігі бойынша Толегеноваға қатысты әкімшілік істі тоқтатуды және материалдарды ҚР ҚК-нің 214-бабы (заңсыз кәсіпкерлік), сондай-ақ 190-бабы (алаяқтық) бойынша көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілерінің болуына байланысты сотқа дейінгі тергеу органына беруді сұраймыз", – деді комитет өкілі.

Сот шешім шығару үшін кеңесу бөлмесіне кетті. Үкім сағат 16:00-де жарияланады.

Айта кетсек, 2025 жылғы 15 қыркүйекте Астанадағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік істер жөніндегі сотта блогер, миллиондаған оқырманы бар Ерболат Жанабыловтың жұбайы Эльмира Толегеноваға қатысты заңсыз лотерея өткізу дерегі бойынша іс қарала бастады. Сотта блогер өз ұстанымын білдірген болатын.

Ал 2025 жылғы 5 қыркүйекте дәл осы сотта блогер Ерболат Жанабыловқа қатысты да заңсыз лотерея ұйымдастыру фактісі бойынша іс қаралған еді.

