Қоғам

29 жастағы алматылық жоғалды: іздеу жұмыстары Шымбұлақ маңындағы таулар мен беткейлерде жүргізіліп жатыр

29 жастағы алматылық жоғалды: іздеу жұмыстары Шымбұлақ маңындағы таулар мен беткейлерде жүргізіліп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 18:13 Сурет: unsplash
Алматыда 29 жастағы ер адамды іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Ол соңғы рет тауға барар жолда бақылау камераларына түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Instagram-дағы rozysk_kz парақшасында хабарланғандай, 2025 жылғы 8 тамызда шамамен сағат 09:00-де (Алатау ауданы, Нұркент ықшам ауданы) үйінен 1995 жылы 20 қазанда туған Қалижан Өтепов шығып кеткен.

Іздеу барысында оның Шымбұлаққа қарай бара жатқан жолда бейнебақылау камераларына түскені анықталды.

Бүгін, 13 тамызда, волонтерлер іздеу жұмыстары туралы жаңартылған ақпарат жариялады – Медеу мен Шымбұлақ маңындағы іздеуге дрондар қосылды.

Қалижанның ерекше белгілері: бойы – 170 см, орта денелі, шашы қара, қысқа. Үстінде ақ футболка, қоңыр шалбар, қоңыр сандал, сұр рюкзак болған.

"2025 жылғы 11 тамызда Алматы қаласы ТЖД-ның кезекші бөліміне полиция қызметкерлерінен азамат О., 1995 ж.т., 8 тамызда үйінен шығып кетіп, әлі оралмағаны жөнінде хабар түсті. Кейінгі анықталған орны – "Шымбұлақ" тау-шаңғы курорты ауданы. Осыған байланысты штаб құрылып, іздестіру-құтқару жұмыстары басталды. Жұмысқа ТЖМ-нің 20 қызметкері, оның ішінде РОСО мен Құтқару қызметінің құтқарушылары, волонтерлер, төрт дрон, төрт техника және бір кинологиялық есеп жұмылдырылды. Жұмыстар жалғасуда, нәтижелері қосымша хабарланады", - деп мәлімдеді қалалық ТЖД баспасөз қызметі.
Айдос Қали
