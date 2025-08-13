#Қазақстан
Қоғам

Ертең Қазақстанның қай өңірлерінде аптап ыстық болады

Ертең Қазақстанның қай өңірлерінде аптап ыстық болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 18:20 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы 14 тамыз, бейсенбі күнге арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, Алматы облысы мен Жетісу облысында күндіз қатты ыстық болып, ауа температурасы +35…+37°C-қа жетеді.

"Солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттардың ықпалынан Қазақстанның батысында, солтүстігінде, шығысында және орталығында найзағаймен бірге жаңбыр жауады. Солтүстік-батыста, солтүстікте қатты жаңбыр, бұршақ және екпінді жел күтіледі. Антициклон жотасының әсерінен республиканың оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Ел аумағында жел күшейеді, түнде және таңертең солтүстікте – тұман, күндіз оңтүстікте – шаңды дауыл күтіледі", – делінген "Қазгидромет" РМК хабарламасында.

Сондай-ақ, еліміздің бірқатар өңірінде өрт қаупі бар:

Жоғары өрт қаупі – Алматы, Батыс Қазақстан облыстарында, Жетісу облысының солтүстігінде, Атырау облысының батысы мен солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысы мен шығысында, Қызылорда облысының орталығында, Жамбыл облысының оңтүстігі мен орталығында, Абай облысының солтүстік-батысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының орталығында, Маңғыстау облысының оңтүстік-батысы мен орталығында, Павлодар облысының оңтүстік-шығысында.

Өте жоғары өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Маңғыстау облысының солтүстік-батысы, солтүстігі, шығысы және оңтүстігінде, Алматы облысының батысы, солтүстігі және шығысында, Жамбыл облысының солтүстігі, батысы және шығысында, Атырау облысының оңтүстігі мен шығысында, Қостанай, Ақтөбе, Қарағанды облыстарының оңтүстігінде, сондай-ақ Ұлытау, Абай облыстарында.

Айдос Қали
