#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Қазақстанда сенбі күні +40°С-қа дейінгі аптап ыстық болады және жаңбыр жауады

Қазақстанда сенбі күні +40°С-қа дейінгі аптап ыстық болады және жаңбыр жауады, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 17:55 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы 30 тамыз, сенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынды. Оған сәйкес, Қазақстанға 40 градусқа дейінгі ыстық пен найзағайлы жаңбыр жақындап келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, күндіз аптап ыстық күтіледі:

  • Жетісу облысында, Алматы облысында – +37…+38°С дейін,
  • Маңғыстау облысында – +40°С дейін.
"Батыс антициклонының ықпалымен Қазақстанның батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Елдің қалған аумағында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауып, найзағай күтіледі, бұршақ пен қатты жел болуы мүмкін. Республика бойынша желдің күшеюі болжанады, оңтүстік-батыста, оңтүстікте, орталықта шаңды дауыл, ал оңтүстік-батыста және орталықта түнгі және таңғы уақытта тұман күтіледі", - деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, гидрометорталықтың мәліметінше, күтіледі:

  • Жоғары өрт қаупі – Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстарында, Ұлытау, Жетісу, Абай облыстарында, Ақмола облысының батысы, оңтүстігі мен шығысында, Батыс Қазақстан облысының шығысы, оңтүстік-шығысы, оңтүстігі мен орталығында, Атырау облысының солтүстігі, оңтүстігі мен орталығында, Қостанай облысының батысында, Маңғыстау облысында;
  • Төтенше өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы облысының батысы мен солтүстігінде, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында, Атырау облысының батысы мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, сондай-ақ Қарағанды мен Ақтөбе облыстарында.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы әуежайында жолаушы өз-өзіне қол жұмсамақ болды: полиция мән-жайды айтты
Қоғам
20:33, Бүгін
Алматы әуежайында жолаушы өз-өзіне қол жұмсамақ болды: полиция мән-жайды айтты
Екі рейс жасаған: Қарағандыда заңсыз қоқыс төгу дерегі анықталды
Қоғам
20:27, Бүгін
Екі рейс жасаған: Қарағандыда заңсыз қоқыс төгу дерегі анықталды
Туризм және спорт вице-министрі қызметінен босатылды
Қоғам
20:06, Бүгін
Туризм және спорт вице-министрі қызметінен босатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: