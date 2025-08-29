Қазақстанда сенбі күні +40°С-қа дейінгі аптап ыстық болады және жаңбыр жауады
Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы 30 тамыз, сенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынды. Оған сәйкес, Қазақстанға 40 градусқа дейінгі ыстық пен найзағайлы жаңбыр жақындап келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, күндіз аптап ыстық күтіледі:
- Жетісу облысында, Алматы облысында – +37…+38°С дейін,
- Маңғыстау облысында – +40°С дейін.
"Батыс антициклонының ықпалымен Қазақстанның батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Елдің қалған аумағында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауып, найзағай күтіледі, бұршақ пен қатты жел болуы мүмкін. Республика бойынша желдің күшеюі болжанады, оңтүстік-батыста, оңтүстікте, орталықта шаңды дауыл, ал оңтүстік-батыста және орталықта түнгі және таңғы уақытта тұман күтіледі", - деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, гидрометорталықтың мәліметінше, күтіледі:
- Жоғары өрт қаупі – Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстарында, Ұлытау, Жетісу, Абай облыстарында, Ақмола облысының батысы, оңтүстігі мен шығысында, Батыс Қазақстан облысының шығысы, оңтүстік-шығысы, оңтүстігі мен орталығында, Атырау облысының солтүстігі, оңтүстігі мен орталығында, Қостанай облысының батысында, Маңғыстау облысында;
- Төтенше өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы облысының батысы мен солтүстігінде, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында, Атырау облысының батысы мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, сондай-ақ Қарағанды мен Ақтөбе облыстарында.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript